Agüero admite miedo al COVID-19

El delantero argentino del Manchester City, Sergio Agüero admitió que él y varios de sus compañeros futbolistas sienten temor respecto a reanudar los torneos con la sombra del COVID-19.

"La mayoría de los jugadores están con miedo sobre todo por las familias, porque tienen hijos, están con los padres. Me da miedo, porque hay gente que lo tiene y no tiene síntomas y te contagia; por ahí yo estoy en casa, tengo la enfermedad y no me doy cuenta porque no siento nada", comentó.

Por otra parte, expresó su deseo de que se encuentre pronto una vacuna; ya que, si se da por concluido el confinamiento, las competencias vuelven a la normalidad y surgen algunos síntomas todo podría agravarse.

"Cuando vuelva todo me imagino que vamos a estar tensos, vamos a decir 'che, cuidado', si pasa algo raro. Al mínimo que uno se sienta mal, vamos a estar 'uy, qué pasó acá'; Ojalá se encuentre la vacuna o algo para que pase ya todo esto", concluyó.

JL