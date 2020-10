Afición atlista le reclama a Irarragorri

Apenas comenzaba a festejar sus 14 años al frente de Santos y a Alejandro Irarragorri le llovieron globos de agua fría de parte de la afición del Atlas.

Los tuits para recordar sus pininos al frente de los laguneros terminaron con respuestas exigiendo un mejor futuro para los Zorros.

“Vende @atlasfc al señor @vfcosio y compañía, ellos sí aman los colores, y trabajan mucho mejor que tú. Para muestra el @TepatitlanFC con gran trabajo de contrataciones, préstamos, negociaciones serias. Ya dejen de jugar con nuestro equipo, queremos ver mejores jugadores”, @El_Inge51 le comentó al mandamás rojinegro.

“También en Atlas necesitamos un proyecto. Sabemos nuestra realidad, no somos un equipo ganador, pero hay demasiados jugadores que no muestran compromiso y no representan a la afición rojinegra. Esos jugadores se van, pero la afición es la que soporta. #GanandoConAtlas”, @aloatlas.

Algunos de los comentarios vinieron a colación luego de que el actual presidente del Atlas, Pedro Portilla, asegurara que no habrá mucho capital para contrataciones para el siguiente torneo.

JL