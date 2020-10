Atlas planea su siguiente torneo con poco dinero para refuerzos

A sólo tres jornadas para que termine la temporada regular del Guard1anes 2020, en Atlas ya están planificando su proyecto para el siguiente torneo, pues Pedro Portilla, presidente de los Zorros, aseguró que ya están en pláticas con el cuerpo técnico de Diego Cocca para trazar una estrategia en conjunto.

Sin embargo, a pesar de que los resultados deportivos no se han conseguido, el presidente fue sincero al reconocer que el club no cuenta con los recursos necesarios para pensar en la contratación de grandes refuerzos.

"Estamos claros en que la situación financiera no es la mejor en este momento, la de Atlas no es la mejor para pensar en grandes refuerzos, la idea es encontrar ese tipo de jugador que no le importa lo que pasó y viene a construir con una mentalidad ganadora".

"Hoy en día estamos enfocados con el cuerpo técnico para preparar el partido del sábado, que es fundamental, pero también estamos trabajando con Diego (Cocca) en la planeación del siguiente torneo. Queda claro que hay oportunidad para todos los que estamos aquí y en especial para los jugadores de demostrar que tienen la entereza y la capacidad para revertir este momento", compartió.

No obstante de que ya están planificando el próximo certamen, el presidente de los rojinegros recordó que este torneo aún cuentan con la posibilidad de meterse a la repesca por la Liguilla.

"Estamos bien conscientes que lo que ha sucedido en este año y algunos meses de nuestra gestión, no cumplimos los objetivos que nos planteamos en el corto plazo, y aunque las críticas son malas, debemos de ser conscientes de que estamos a un punto de la zona para poder acceder al repechaje. Vienen tres partidos muy importantes y tenemos el compromiso de sacar las cosas adelante", finalizó.

El siguiente partido de los Zorros será un compromiso complicado, pues en la búsqueda de volver a la senda del triunfo, los rojinegros se meterán a la cancha del Estadio Azteca para medirse a las Águilas del América.

OF