Adrián González sabe que para ir a Tokio debe revalidar su talento

Adrián González sabe que los 317 jonrones que conectó en Grandes Ligas no son méritos suficientes para ir con México a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y , el tras casi tres años inactivo debe revalidar su talento.

"Para ir a Tokio debo demostrarle a Juan Gabriel Castro (manejador de la selección mexicana) el papel que puedo hacer en el campo y enseñar que mantengo el talento", explicó el primera base de los Mariachis de Guadalajara este domingo a EFE.

El 'Titán' González, de 38 años, jugó 15 temporadas en Grandes Ligas (MLB), en las que en 2011 llegó a ser el deportista mexicano mejor pagado al firmar con los Medias Rojas de Boston un contrato de 154 millones de dólares por siete años.

Sin embargo, una lesión en la espalda hizo que 2018 fuera su último año en la MLB, el 10 de junio de aquel año disputó su último partido en Las Mayores con los Mets de Nueva York, equipo que lo dejó el libertad.

Más de un año después, México se clasificó por primera vez en béisbol a los Juegos Olímpicos, razón por la que González buscó reactivar su carrera para cumplir su sueño ir a la justa asiática.

La falta de oportunidades en Las Mayores hicieron que el 'Titán' volteara a ver a la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) como su alternativa para regresar a la pelota con la nueva franquicia Mariachis de Guadalajara, que lo contrató como refuerzo para la temporada 2021.

"Habían muchas oportunidades en la LMB, pero para mí un equipo nuevo, el nombre de Mariachis (representativo de la cultura mexicana), la ciudad de Guadalajara, todo eso fueron factores en la decisión", añadió.

González aseguró estar en buena forma física para pelear por un lugar en la lista de los 24 peloteros que irán a Tokio; Juan Gabriel Castro dijo que los seleccionados serán revelados el 13 de julio, 10 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos.

La temporada 2021 de la LMB arrancará el 20 de mayo, por lo que el primera base cuenta con menos de dos meses para convencer a Castro de que, a pesar de su edad e inactividad, puede aportar más que peloteros jóvenes y con mejor ritmo de juego.

"Me atrae el poder jugar en la LMB, nunca lo he hecho, con ello podré completar participar en todas las ligas en México porque ya jugué en el Pacífico. Me siento bien, el talento no se va. Mi meta es hacer el equipo de Tokio y de ahí veremos lo que sigue en mi carrera", finalizó.

