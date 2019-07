Adiós a los mexicanos

Los mexicanos han quedado fuera del British Open y la cima está compartida.

El segundo día de juego de este certamen, cuarto y último Major de la temporada, se llevó a cabo bajo condiciones típicas del Reino Unido, contando la mayor parte de la jornada con frío, lluvia y viento. Los siguientes días no serán diferentes, sin embargo eso será parte del espectáculo y encanto que el Abierto Británico ofrece año tras año, y lo que lo convierte en uno de los mejores torneos en la historia del deporte, además de ser el Major de más antigüedad.

En lo más alto del tablero se encuentra el irlandés Shane Lowry junto con el estadounidense J.B. Holmes, ambos jugadores buscarán el primer Major de su carrera. Lowry, quien sin duda es uno de los favoritos de los espectadores, llevaba una ronda perfecta de seis abajo de par para tomar el liderato absoluto, pero un bogey en el último hoyo lo obligó a compartir la cima con el estadounidense. Por su parte, Holmes continuó con el buen juego superando la presión de iniciar el día con el liderato para hilar la segunda ronda en números rojos con un recorrido de 68 golpes.

Ambos jugadores contarán con la mínima ventaja sobre los ingleses Tommy Fleetwood y Lee Westwood, quienes también buscan su primer torneo mayor, y tendrán a un grupo de 13 jugadores a cuatro golpes con esperanzas de remontar en un campeonato que, como en años anteriores, se decide bajo gran dramatismo hasta el último hoyo de juego.

Desafortunadamente los aztecas no lograron pasar el corte y quedaron fuera de actividad durante el fin de semana, a pesar de haber jugado un sólido golf. Abraham Ancer terminó como el mejor mexicano después de marcar dos rondas seguidas de uno sobre par de campo, 72 golpes. Lamentablemente para el mexicano, a pesar de no haber cometido muchos errores tampoco logró concretar las oportunidades y quedó fuera por un solo golpe por segundo año consecutivo. Isidro Benítez necesitaba de un resultado en números rojos para intentar pasar el corte, sin embargo, el poblano marcó un segundo recorrido de 72 golpes, uno sobre el par de campo. Benítez, de tan sólo 20 años, finalizó la ronda con dos birdies en los últimos dos hoyos para terminar de buena manera su primer Open Championship a pesar de no haber pasado el corte.

Entre los notables destaca Rory McIlroy, quien a pesar de haber registrado una de las mejores tarjetas del día con un resultado de 65 golpes, seis debajo de par, quedó fuera del corte al terminar con un total de +2. Tiger Woods se perderá el fin de semana al terminar con un acumulado de +6. Otro ex campeón del certamen, Phil Mickelson, finalizó con un total de +8 y esta será la primera ocasión en la historia que tanto Mickelson como Woods no libran el corte en un torneo mayor.