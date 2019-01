Además de Nico Castillo, América tiene más opciones

Además del chileno Nicolás Castillo, América tiene más opciones para reforzar al equipo, aseguró el técnico Miguel Herrera, pero descartó que estén desesperados por lograr el sí del ariete.

"No solo es Nico, tenemos negociación con otros tres y los directivos están en la gestión, no tenemos prisa porque sí queremos que venga, pero no estamos desesperados", indicó.

Herrera manifestó en conferencia de prensa que tras la salida de Diego Lainez no se cierran a más contrataciones en caso de que algún otro elemento sea transferido.

Sobre la posible salida del volante paraguayo Cecilio Domínguez, a quien lo busca el cuadro argentino del Independiente de Avellaneda, apuntó que es un tema que no ha tocado.

En el caso del argentino-paraguayo Cristian Insaurralde, Herrera indicó que echará mano de él mientras se mantenga en el plantel, pese a que hace unas semanas informó que no contaba con él.

