Abner Mares sufre desprendimiento de retina

Hace un par de días se anunció que debido a una lesión, el pugilista tapatío Abner Mares no podría enfrentar a Gervonta Davis el próximo 9 de febrero en Carson, California, sin embargo no fue hasta este domingo cuando se dio a conocer la dolencia del ex campeón mundial peso pluma.

Y es que al principio se especulaba con una posible lesión en el codo del mexicano, pero todo se aclaró cuando el púgil jalisciense informó a través de sus redes sociales que se sometió a una cirugía por desprendimiento de retina en el ojo derecho.

ONLY GOD KNOW WHY ���� pic.twitter.com/G6aFTm7lhZ — ABNER MARES (@abnermares) 3 de febrero de 2019

"Quiero dar las gracias a Dios primero y a mi esposa en especial por convencerme de que fuera a consultar a mi especialista en retina, el doctor Steven Stein Schreiber. Sólo Dios sabe por qué pasan las cosas y con su voluntad sé que estaré de vuelta más fuerte que nunca. De nuevo, lo siento mucho por los fans que pagaron una entrada para ir a verme pelear", escribió el tapatío a través de su cuenta oficial de Instagram.

Días atrás, cuando se anunció la cancelación de la pelea, Gervonta Davis no tuvo empacho para recriminarle a Mares por supuestamente haber inventado su lesión, situación que llevó a que ambos pugilistas se enfrascaran en una discusión subida de tono.

En respuesta, Mares le recordó a Davis que él fue quien buscó y gestionó este posible combate, ya que el mexicano tenía la inquietud de medirse con Gervonta desde antes de mudarse a la división de los súper pluma.

Ahora, ya sin Mares en la disputa, el rival de Davis para el próximo 9 de febrero será el también mexicano Hugo Ruiz, quien tiene una marca de 39 triunfos (33 por KOs) y cuatro derrotas.

LS