Abierto de Miami: Caroline García elimina a Coco Gauff

La campeona del Abierto de Estados Unidos, Coco Gauff, quedó fuera del Abierto de Miami, al caer la tercera favorita del torneo en tres sets frente a la número 23 Caroline Garcia por 6-3, 1-6, 6-2.

García derrotó por segunda jornada seguida a una ganadora de un torneo de Grand Slam para llegar a los cuartos de final de Miami. El domingo le ganó a la cuatro veces ganadora de un torneo grande Naomi Osaka por 7-6 y 7-5.

Garcia dijo que había pasado un rato desde que había superado a una rival dentro del Top 10 como Gauff.

“Sigues trabajando y tratando de mantenerte positiva sobre lo que viene, y eso va a dar resultados en algún momento”, reconoció. “Algunas veces es muy duro. Pero he sido lo suficientemente afortunada de tener a buenas personas detrás de mi que me ayudan a mantenerme positiva cuando he batallado”.

“Significa mucho para mí el tener esta pequeña recompensa y seguir adelante en el torneo”, dijo.