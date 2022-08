¡Hecho histórico! El tenista mexicano Alex Hernández superó 3-6, 6-4 y 6-4 al colombiano Nicolás Barrientos. Con esta victoria la joven raqueta mexicana se convierte en el primer mexicano que avanza a la segunda ronda en singles en el Abierto de Los Cabos, su siguiente rival será el número 9 del mundo, Felix Auger-Aliassime.

Esto significa que rompe una racha de 26 mexicanos en partidos de singles en el ATP Tour. El partido del mexicano superó las dos horas de juego, Hernández tuvo que venir de atrás, ya que el primer set lo perdió 3-6, aunque en el resto del juego manifestó una molestia en una de sus piernas siguió hasta conseguir la victoria.

Alex Hernández logró imponerse en los siguientes dos sets 6-4 y 6-4, incluso se lució y prendió a los aficionados con unos tiros de ensueño entre las piernas, dos de ellos fueron punto. Tras el punto decisivo el público lo ovacionó, gritó "¡México, México!" Y Hernández se quebró en la cancha para festejarlo con un fuerte grito.

Se enfrentará a un top mundial

Alex Hernández se convirtió en el primer mexicano en avanzar a la segunda Ronda del Abierto de Los Cabos y lo hará contra un top ten del tenis mundial, el canadiense Felix Auger-Aliassime, que significa cumplir un objetivo personal.

"Tengo muchas emociones todavía, es algo que tengo que dirigir aún, pero es algo que siempre soñé desde chico, jugar en este nivel y lo estoy logrando", señaló tras la victoria ante Nicolás Barrientos.

Su siguiente rival es el segundo sembrado del torneo y ante esto dijo: "es algo increíble, soñé jugar contra los mejores jugadores y ahora mañana lo voy hacer".

El originario de Acapulco logró romper una sequía de 26 juegos de tenistas aztecas en los últimos 11 años sin victoria en la modalidad singles del ATP Tour, el último fue Santiago González en 2011. Además, el triunfo de esta noche en Los Cabos también significó regresar a la celda de la victoria en la cuenta personal.

"No venía de una racha muy buena, estuve jugando en Europa llevaba 7-8 partidos perdidos en tres sets seguidos y la verdad no estaba muy contento, que bueno que se dio el tercer set en un ATP", agregó el tenista de 23 años de edad. Sobre la remontada en el juego contra el colombiano dijo que la afición sí fue un factor que le ayudó. "El público me ayudó mucho, perdí el primer set, seguí luchando y agradecido con el público", concluyó.