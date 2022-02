Abierto AKRON de Zapopan: Me sentí muy querida todo el tiempo, confiesa Camila Osorio

Se ganó al público tapatío de principio a fin. La tenista colombiana, Camila Osorio, cayó eliminada en los Cuartos de Final del Abierto AKRON de Zapopan 2022, pero se lleva gratos recuerdos tras su primera experiencia en la Perla Tapatía.

“Ha sido una grata experiencia. La verdad me sentí muy querida todo el tiempo, inclusive hasta el final me estuvieron apoyando, me echaron porras y todo, me gustaría regresar en un futuro”, comentó Osorio tras su derrota ante la rusa Anna Kalinskaya.

A sus 20 años de edad, Osorio es la tenista latinoamericana mejor ubicada en el ranking mundial siendo actualmente la número 45 de la WTA. Para este torneo venía superando apenas algunas lesiones y por ello calificó como grata su actuación en el Abierto AKRON de Zapopan.

“Fueron sensaciones buenas. La verdad no esperaba llegar a Cuartos de Final ni por error, yo no venía preparada para este torneo. En un principio no sabía si lo iba a jugar, venía de una lesión y no estaba haciendo saque. Para mí el poder estar acá y haber jugado tres partidos es una bendición”, expresó.

Sobre la derrota que sufrió ante Kalinskaya, la tenista colombiana explicó que no se sentía al cien por ciento desde antes de arrancar el encuentro.

“La verdad no sé qué me pasó hoy. Me sentía débil desde que empezó el partido. Creo que estaba deshidratada y pues ya durante todo el partido no me sentí al cien por ciento. No podía correr, no me sentía apta para jugar, pero quise terminar el partido y ella (Kalinskaya) también lo hizo bien”, explicó.

“Tengo que seguir trabajando en mi movilidad, en la concentración, mantener la cabeza en los puntos importantes. Esos pequeños detalles son los que te hacen subir al otro nivel”, concluyó.

QUIZÁ TE INTERESE: Cae eliminada la última latinoamericana del torneo

JL