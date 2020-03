Abella, ansioso por regresar a la cancha

El hecho de entrenar en casa, llevar a cabo rutinas que no son en una cancha o un gimnasio y el encierro lleva consigo un nivel de estrés alto, según explicó el jugador del Atlas, José Javier Abella, en video conferencia organizada por los rojinegros.

El parón de la Liga MX para evitar contagios de COVID-19 trae consigo entrenamientos especializados, pero también distintas maneras de sobrellevar como la lectura, juegos de mesa y el ejercicio.

“Claro que estresa, porque nosotros entrenamos en las mañanas, las tardes las tenemos libres, me gusta salir a tomar un café o al cine, pero cuando no lo podemos hacer es complicado. Pero como no podemos salir, estoy leyendo el libro de Francesco Totti, está entretenido, estoy viendo series, películas, juegos de mesa, rompecabezas con mi novia, trato de pasar el tiempo lo mejor posible”, dijo el lateral derecho rojinegro.

Abella sabe que el parón no fue lo más oportuno, sobre todo porque pudieron romper la racha de cinco derrotas consecutivas, sin embargo, lo más importante es la salud de los mexicanos y le recomienda a la Fiel y a los aficionados en general acatar las instrucciones de las autoridades sanitarias y quedarse en casa.

“Creo que anímicamente nos vino bien la victoria, pero sabemos que la salud de todos los mexicanos en general es primero, así que no podemos anteponer un deporte por un tema por el que estamos viviendo, creo que lo principal es que todos estemos bien, que sigamos las instrucciones de quedarnos en casa, de salir lo menos posible, tratar de cuidarnos lo más posible en casa, es lo más importante ahora”, comentó Abella.

Desde el pasado 16 de marzo toda la plantilla del Atlas realiza rutinas de entrenamiento desde sus hogares, mismas que supervisa el cuerpo técnico.

JL