ADN rojinegro

La aparición de jugadores jóvenes en el primer equipo de Atlas no es casualidad. El director deportivo de las Fuerzas Básicas, Albert Espigares, aseguró que es el inicio de un presente y futuro prometedor, porque pusieron en marcha el cambio generacional.

El encargado de las Fuerzas Básicas rojinegras puntualizó que el trabajo que está realizando todo el personal ya comenzó a dar resultados positivos en el primer equipo.

El proyecto se llama 60-40 y consiste en tener 60% de jugadores nacidos en las Fuerzas Básicas, y los restantes, refuerzos nacionales y extranjeros, deberán ser de excelente calidad para apuntalar el primer equipo. Este proyecto está en marcha, aplicará desde el Apertura 2018, así lo señaló Espigares.

“Si trabajamos el método como vamos, al final terminaremos teniendo 80% de la plantilla que haya surgido de la cantera y los demás jugadores complementarios, ya sean nacionales o extranjeros, para que quienes lleguen a Atlas, tengan que ser mejores que los que están en las Fuerzas Básicas. De entrada vamos con 60-40 y aumentaremos paulatinamente”.

La meta en Atlas es recuperar todo lo que se ha perdido en mucho tiempo. “Queremos volver a ser el referente nacional en Fuerzas Básicas. Hay mucho trabajo integral con las cosas buenas que tiene Atlas y recuperar el máximo posible, para luego poner nuestro granito de arena. Todas las personas adultas estamos pendientes de sacar lo mejor de cada jugador y convencer a los entrenadores de actuar así, porque si no hay convencimiento de lo que hacemos, difícilmente lograremos la meta”.

Espigares precisó que será parte fundamental en el proyecto el convencimiento, que en cada jugador debe ser total. “Buscamos paciencia, convencimiento de lo que estamos haciendo y queremos que la afición sea parte activa de lo que estamos trabajando en la metodología con los 16 equipos que tenemos. Todos los seleccionados que tenemos son promesas que buscamos llevar al primer equipo, esperando que cuajen. Todos juegan a una misma forma desde abajo”.

Todo el proyecto que se está realizando en el Atlas es para cambiar varios aspectos apuntando en una sola cosa, que el ADN de las nuevas generaciones venga con una mentalidad ganadora, a prueba de todo tipo de obstáculos. “Creamos el sentido de pertenencia, estamos recuperando antiguas prácticas que seguro eran muy buenas y poniendo nuevas con lo cual esperamos cambie esto. Incluye cambio de trabajo con los profesores, acá todo lo que se logre será gracias a un trabajo de todo un staff, porque hay trabajo en equipo en la formación, primero de la persona y luego en el futbolista. Nos interesa que si no llegan a Primera, se sientan orgullosos de su formación personal para tener herramientas y preparación para continuar con su vida fuera del futbol”.

Tienen material humano suficiente

Tanto es el apoyo de la directiva encabezada por Ricardo Salinas y Gustavo Guzmán, que han apoyado el debut de canteranos y ahora con Gerardo Espinoza han dado cachetada con guante blanco a entrenadores que no tenían confianza en los jóvenes y se empeñaron en hacer gastar millones en refuerzos. Los resultados están a la vista, el técnico interino ya lo ha demostrado poniendo a Govea, Hernández, Calderón, Ortega y Cardona, en los últimos partidos.

EL DATO

Inculcan valores

Para que los jóvenes tengan un comportamiento ejemplar, estén conscientes que representan a una institución y tienen un compromiso social importante, el escudo debe ser respetado y así lo presumen en las diferentes obras sociales que hace cada equipo del Club.

CIFRAS

350 es la cantidad de jugadores que tiene Atlas en sus Fuerzas Básicas .

12 son los jugadores que Albert Espigares considera tener listos para el primer equipo.

14 jugadores debutados entre el torneo Clausura 2017 y el Clausura 2018.

Metodología de trabajo

• Realizan trabajo integral.

• Trabajan en el desarrollo de la persona en todos los aspectos, luego van por el profesional.

• Educación nutricional.

• Psicología.

• El jugador que no estudia o no tiene buenas notas, no es compatible en el proyecto.

• Continuamente Atlas tiene comunicación con los padres para informar cómo van sus hijos.

• Los jugadores pasan la mayor parte del tiempo en Atlas, así que ponen más atención en cada uno.

• Implementaron un programa de prevención de lesiones y han disminuido en 30 por ciento.

• Hay departamento de técnica individual.

• Con los recién llegados, analizan su origen para saber cómo trabajar en su formación.

• Los jugadores deben respetar los lineamientos de la casa club y no se permiten errores.

SABER MÁS

Seleccionados por categoría

• Femenil

Marcela Valera, del primer equipo.

Samara Berenice Alcalá, de la Sub-20.

Maritza Dardane Maldonado, de la Sub-17.

• Sub-15

Daniel Alvarado

Víctor Ríos

Felipe Padrón

Carlos Cruz

Andrés Becerra

Roberto Barragán

José de Jesús Benítez

• Sub-16

Héctor Bautista

Valente Cerino

Ángel de Jesús García

Andrik Hernández

Alberto Chávez

• Sub-17

Roberto Carlos Álvarez

Alejandro Gómez

Michael Barragán

Luis Martínez

Leonardo Correa

Luis Martínez

• Sub-18

Sebastián Medina

Alan Reyes

Jonathan Ozziel Herrera

• Sub-20

Eduardo Romano

Julio Hernández

Ían Jairo Torres

Christopher Trejo

Alejandro Robles

• Sub-21

Ulises Cardona

Jonathan Estrada

Edson García

Cristian Calderón

José Ávila

José Hernández

Ismael Govea

Josué Vázquez