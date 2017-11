A la ligera

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mantiene su optimismo pese a estar a 10 puntos del Barcelona en la Liga y aseguró ayer, previo al partido de la Champions League ante el APOEL, que “algunos pueden estar preocupados” pero él “nunca”.

“Siempre soy optimista porque tengo una suerte enorme. Lo primero en salud, luego en trabajar en mi pasión. Disfruto de lo que estoy haciendo y siempre voy a ser positivo porque hay otros trabajos que no son fáciles. Soy optimista en todo momento, pase lo que pase. Estoy convencido de los recursos que tenemos, hay momentos de la temporada como el año pasado donde algunos pueden estar preocupados; yo no, nunca”, afirmó.

Una vez más el técnico madridista protegió a Karim Benzema: “Es el primero que quiere dar más, que sabe que puede dar más. Estamos aquí, yo el primero, para ayudar a todos mis jugadores, no sólo a Karim”.

Zidane no quiso hablar de la posibilidad de que el Real Madrid busque refuerzos en el mercado de fichajes invernal, pero no cerró la puerta: “No es el momento de hablar de eso, cuando llegue la fecha hablaremos. Lo que me importa es el partido de mañana y jugar con esta plantilla, meter un once y nada más”.

Previo a su duelo de este día, el entrenador del Real Madrid advirtió del peligro del APOEL: “No va a ser fácil ante un rival que se está comportando bien en esta Champions. Debemos estar concentrados, pensando únicamente en el APOEL. Sabemos lo que nos jugamos".

“Es un muy buen equipo que lo ha demostrado. Se ha merecido estar en Champions y lo que está haciendo en sus partidos es bueno. En el Bernabéu ya jugaron muy bien. Nos espera un partido difícil para el que tenemos que esta preparados”, sentenció.

Un triunfo en Chipre clasifica al vigente campeón a Octavos y es una buena noticia en un terreno repleto de irregularidad. A la mala dinámica en La Liga, se sumó el golpe recibido en Wembley que deja el liderato de grupo en manos de un milagro. De momento, los jugadores de Zinedine Zidane pueden asegurar el pase y esperar a lo que ocurra en el duelo del Tottenham, su último verdugo en Europa, ante el Borussia Dortmund.

El Real Madrid sólo ha perdido dos de sus 23 últimos partidos en competición europea, pero justo han llegado en dos de sus tres últimas salidas. Ante el Atlético de Madrid en semifinales de la pasada Champions, una derrota dulce en el Vicente Calderón con el pase a la final sellado, y la cosechada en Wembley ante un Tottenham que fue superior en la última jornada.

Ante equipos chipriotas ganó en los siete enfrentamientos que tuvo.

La Premier, a hacer historia en UCL

La Liga Premier inglesa está cerca de contar con cinco clubes en los Octavos de Final de la Champions por primera vez.

El Manchester United tiene cuatro victorias en cuatro partido en el Grupo A y le bastará un empate en Basilea mañana para asegurar su pase a la siguiente fase como líder.

También enfilándose a una marca perfecta, y de antemano en clasificado, se encuentra el Manchester City.

El Chelsea ha remontado luego de una derrota de 3-0 en Roma con dos impresionantes triunfos en la Premier y ahora puede revivir su campaña europea en Qarabag mañana por el Grupo C. Una victoria en Azerbaiyán garantiza un boleto en Octavos.

Liverpool requiere ganar al Sevilla hoy, sellando su pase y el Tottenham tiene su lugar asegurado de vencer hoy al Borussia Dortmund.