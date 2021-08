Su cuarto lugar en Tiro Deportivo Arma de Fuego Fosa Olímpica, como oficialmente se llama su disciplina, tiene una razón de ser para el jalisciense Jorge Orozco, y es que estuvo cerca de meterse a las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero no sucedió por una simple razón, le ganaron los nervios y la novatez.

Según explicó el mexicano, quien obtuvo un resultado histórico para México en esta disciplina, le ganó la presión de saber que competía ante mejores participantes, pero sobre todo más experimentados, algo que le pasó factura en la búsqueda de medallas.

“En un principio sabía que sería una final complicada, arranqué muy bien, iba apretando bastante bien, luego me empezó a costar la presión, mientras más se acercaba la eliminación me empezaron a ganar los nervios y faltó un poco de experiencia, porque competí con gente de muchísima competencia, sé que me hizo falta ese pico más de experiencia para poder meterme al podio, aunque el resultado fue muy bueno, sé que puedo dar más”, platicó Jorge Orozco, cuarto lugar en Tiro Deportivo Arma de Fuego Fosa Olímpica.

Sin embargo esto no le deja un sabor amargo, al contrario, le deja un sabor dulce y con la motivación de que su revancha llegará pronto, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Me deja un sabor de boca muy dulce, fue más de lo que esperaba, fue un resultado histórico que me da un buen punto de arranque para lo que viene a futuro, porque muchos piensan que aquí será un logro muy grande, pero no se quedará así, voy por más y París ya está a la vuelta de la esquina, tenemos que prepararnos y estar listos”, afirmó.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

MB