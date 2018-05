Matías Almeyda y directiva de Chivas tienen diferencias

Cada día que pasa van saliendo más temas que ponen complicado la continuidad de Matías Almeyda en la dirección técnica de Chivas. La incomodidad —o las dudas de continuar, como lo mencionó el miércoles el director deportivo Francisco Gabriel de Anda— es por el armado del equipo, pero se ha sumado una más importante: diferencias con la directiva que encabeza Jorge Vergara.

"Pero además hay varios temas con Matías, hay varios temas desafortunadamente de tiempo atrás que yo no los conocía. Entonces no solamente el tema del plantel (armado del equipo). Quizá también su relación se ha desgastado con gente de la directiva. Cuando hablo de la directiva es una sola, no es uno u o el otro. Hay varios factores, no solamente es el plantel".

De Anda en Futbol Picante no quiso revelar el nombre del personaje que integra la dirigencia y con quien Almeyda tiene diferencias, por más que le cuestionaron si era Vergara o José Luis Higuera, siempre se fue porque "la directiva es una sola, no es uno u otro".

Desde que asumió De Anda, aseguró que siempre ha sido directo, claro con Almeyda sobre lo que venía, sobre los problemas económicos que vive la institución y sabe perfectamente las necesidades, al tiempo que sabe las obligaciones en caso de quedarse, porque sería "inadmisible otro torneo sin calificar".

"Si Matías va a seguir, que yo creo que sí, él tendrá que entender el plantel que se va a conformar, que además constantemente estoy pidiendo su opinión porque lo tengo al tanto. Yo espero que mañana cuando inicie el torneo, no haya pretextos de ninguna índole".

El director deportivo aseguró que ya habló con todos los jugadores que dejó Almeyda en una lista para reforzar al equipo, pero no ha logrado nada. Esa lista está conformada por José Madueña, Jaime Gómez, Néstor Araujo, Jorge Torres Nilo, Erick Gutiérrez y Brayan Garnica.