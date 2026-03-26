La vida cotidiana de Tokio —sus calles iluminadas, sus contrastes culturales y su ritmo urbano— llegará a Guadalajara a través de la exposición Tokyo Streets México 2026, una muestra internacional que reunirá más de cien fotografías originales de artistas residentes en la capital japonesa. La exposición, de acceso gratuito, se presentará del 27 de marzo al 5 de abril en la Galería Sepia, ubicada en la colonia Americana.

Se trata de un proyecto cultural independiente que nació en Tokio en 2024 con la intención de difundir la estética urbana y la cultura visual contemporánea japonesa. Desde entonces, la iniciativa ha crecido como una plataforma de exhibición que busca acercar el trabajo de fotógrafos emergentes y consolidados a nuevas audiencias, manteniendo un enfoque en la experiencia física de la obra y en el contacto directo entre artistas y público.

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La edición que llegará a Guadalajara reúne a una decena de fotógrafos que documentan distintos aspectos de la vida japonesa , desde escenas nocturnas y retratos urbanos hasta paisajes de templos, barrios tradicionales y espacios cotidianos. Cada artista presenta una serie de piezas originales producidas e impresas en Japón, lo que permite observar una diversidad de estilos y miradas sobre un mismo territorio.

Ricardo Magdaleno, galerista, pintor y organizador del proyecto en México, explicó, en entrevista con EL INFORMADOR, que la exposición surgió como una iniciativa centrada en el valor material de la obra artística, en un momento en que gran parte de la producción visual se consume en plataformas digitales.

“Desde el principio hemos priorizado las impresiones, las exposiciones y la conexión cara a cara por encima de lo digital. Claro que tenemos presencia en redes y plataformas, pero el enfoque principal sigue siendo la experiencia directa con la obra”, señaló.

La visión internacional del proyecto también fue subrayada por el curador y colaborador de la iniciativa, Adam Benedicto, quien reside en Tokio y participa en la organización de las exposiciones en Japón. Una frase suya destaca el espíritu que guía la propuesta cultural: “Tokyo Street existe en la intersección entre la documentación y la expresión artística. Comenzó como un proyecto en Tokio, pero siempre ha tenido una visión internacional. Estamos encantados de presentar nuestro trabajo en México, lo que nos permite conectar con nuevas audiencias y compartir nuestra comunidad y nuestro enfoque centrado en los artistas”.

Distintas maneras de mirar a Tokio

La muestra incluye más de cien piezas originales, entre ellas fotografías en gran formato y series más pequeñas que permiten observar el estilo individual de cada autor. Las imágenes abarcan escenas de la vida urbana japonesa, caracterizadas por el contraste entre tradición y modernidad, un elemento que ha despertado el interés de fotógrafos y artistas visuales en distintas partes del mundo.

Para Magdaleno, la fascinación internacional por Tokio se explica por la diversidad cultural y estética que concentra la ciudad, donde conviven múltiples formas de vida y expresiones artísticas en un mismo espacio. “Tokio es un lugar muy particular. Puedes caminar una cuadra y encontrarte en un ambiente completamente distinto. Hay tradición, tecnología, naturaleza, vida nocturna y arquitectura moderna conviviendo en el mismo lugar. Esa diversidad genera una enorme cantidad de inspiración, especialmente para quienes trabajan en fotografía y artes visuales”, comentó.

CORTESÍA/Archie

La exposición no se limita a mostrar una imagen turística de la ciudad, sino que busca retratar la vida cotidiana desde distintas perspectivas. Algunos fotógrafos se enfocan en la actividad nocturna y los espacios urbanos, mientras otros documentan escenas de serenidad y contemplación en templos o zonas rurales . Esta diversidad de enfoques responde a la intención del proyecto de presentar una visión amplia de la cultura japonesa contemporánea, más allá de los estereotipos visuales asociados a la tecnología o la modernidad.

Un proyecto cultural independiente

Tokyo Streets se ha consolidado como una iniciativa cultural independiente que se realiza varias veces al año en Japón y que recientemente comenzó su expansión internacional. México fue elegido como una de las primeras sedes fuera de Asia, lo que refleja el interés por establecer vínculos culturales entre ambos países. El proyecto es impulsado en Japón por el curador Adam Benedicto, quien reside en Tokio desde hace más de dos décadas y participa en la organización de exposiciones y eventos culturales. En México, la coordinación recae en Ricardo Magdaleno, quien se encarga de la logística y producción de la muestra.

Magdaleno cuenta con una trayectoria en el ámbito artístico que comenzó en la pintura y la gestión cultural. En 2017 fundó Distribuidora de Occidente, desde la cual ha desarrollado proyectos relacionados con la promoción del arte y la organización de exposiciones. Su participación en Tokyo Streets marcó un giro en su actividad profesional, al involucrarse de manera más directa en la fotografía y en la gestión de eventos internacionales.

“Yo me encargo de toda la organización en México, desde la logística hasta la gestión de patrocinadores y la preparación de las piezas. Es un trabajo que implica mucha coordinación, pero también una gran satisfacción, porque permite traer a la ciudad una propuesta cultural distinta”, explicó.

El galerista señaló que uno de los objetivos principales del proyecto es ampliar su presencia en distintas ciudades del país y consolidar una red de colaboración entre artistas y espacios culturales.

Fotografía como puente cultural

La exposición también busca fortalecer el intercambio cultural entre Japón y México a través del arte visual. La fotografía, en este contexto, funciona como un lenguaje común que permite comunicar experiencias y visiones del mundo sin necesidad de traducción. Las piezas que integran la muestra fueron producidas y enmarcadas siguiendo procesos artesanales, lo que refuerza el carácter material de la obra y su relación con la tradición artística japonesa.

Además de la exhibición, el evento incluirá actividades complementarias orientadas a la convivencia cultural, como encuentros con el público y experiencias gastronómicas relacionadas con la cultura japonesa. Magdaleno expresó su intención de mantener la exposición en Guadalajara y consolidarla como un evento recurrente dentro de la agenda cultural de la ciudad.

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“Me siento muy orgulloso de traer este proyecto a Guadalajara y de ver cómo ha crecido. La idea es seguir desarrollándolo, hacerlo varias veces al año y llevarlo a otras ciudades. Queremos que la gente conozca este tipo de propuestas y que se acerque a la fotografía como una forma de entender otras culturas”, afirmó.

La llegada de Tokyo Streets México 2026 se suma a la oferta cultural de la ciudad y refleja el interés por abrir espacios para el arte contemporáneo y el intercambio internacional. A través de la fotografía, la exposición propone una mirada distinta sobre la vida urbana japonesa y ofrece al público la oportunidad de explorar, desde Guadalajara, una de las ciudades más influyentes del mundo en términos culturales y visuales.

Participantes de la exposición Tokyo Streets México 2026:

Adam Benedicto

Milo

Audrey Cdr

Kenji Wada

Takashi Minoshima

Alberto Bveltra

Zoraida Iniesta

Yusuke Nagata

Alberto Urra

Takumi Matsuo

Luis Gallegos

Ricardo Magdaleno Navarro

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