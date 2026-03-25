MUYGUUD impulsa desde Puerto Vallarta una nueva escena del arte contemporáneo

Puerto Vallarta busca abrirse paso dentro del mapa internacional del arte contemporáneo. Con la presentación oficial de su segunda edición, la feria MUYGUUD anunció una nueva etapa que apuesta por consolidar una escena artística sostenida desde el Pacífico mexicano, impulsar el talento local y ampliar las conversaciones culturales más allá de los circuitos tradicionales.

Durante la rueda de prensa, realizada ante representantes del sector cultural, artistas, aliados estratégicos y medios de comunicación, el equipo organizador confirmó la apertura de la convocatoria internacional 2026, que permanecerá vigente del 25 de marzo al 31 de mayo, así como la celebración de la feria en noviembre próximo.

El fundador y director general, Abrajam Romero, explicó para EL INFORMADOR que la iniciativa comenzó hace apenas unos años como una intuición compartida que con el tiempo tomó forma hasta convertirse en una feria internacional.

“Esta iniciativa nace hace tres o cuatro años como una idea; hoy ya es un proyecto que se convirtió en 2025 en su primera edición. Ahora convocamos a más artistas tanto nacionales como locales, pero principalmente internacionales para hacer de esto una mejor edición”.

Romero subrayó que la esencia del proyecto no es competir con otras ferias, sino funcionar como un puente entre distintas escenas artísticas.

“Nosotros no somos una competencia, somos un puente. Somos la parte creativa que une el talento local con el talento global… estamos aquí con una sola intención: no competir, sino sumar”.

Uno de los rasgos distintivos de MUYGUUD, añadió, es colocar al artista en el centro del modelo, eliminando barreras económicas comunes dentro del circuito ferial. “Creemos realmente en el talento. Aquí el artista es la pieza clave de la feria”, afirmó.

La primera edición, celebrada reunió a 45 artistas nacionales e internacionales provenientes de países como España, Panamá, Argentina y Estados Unidos, además de creadores mexicanos de distintas regiones. Más de 222 postulaciones confirmaron el interés por participar en una propuesta emergente que hoy busca superar sus propias metas.

“La primera edición solamente nos dejó aprendizaje. Hoy llegamos con más fuerza, con un equipo más sólido y buscando más talento”, señaló Romero.

Descentralizar la conversación artística

Uno de los ejes centrales de MUYGUUD es cuestionar la concentración histórica del arte contemporáneo en grandes capitales culturales. Para Pierre Fudaryli, integrante del equipo curatorial, la feria responde a una necesidad urgente dentro del ecosistema artístico.

“Soy artista y galerista y siento que proyectos como MUYGUUD son necesarios para descentralizar el arte . Todo suele concentrarse en Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, y comercialmente casi todo ocurre en la capital. En otras ciudades esa economía del arte prácticamente no existe”.

Desde su perspectiva, Puerto Vallarta posee un potencial singular al combinar turismo internacional, diversidad cultural y comunidad creativa activa.

El curador considera que generar este tipo de encuentros permite abrir nuevas rutas profesionales para artistas que normalmente quedan fuera de los grandes circuitos.

“Un evento así abre oportunidades reales y crea nuevas dinámicas para quienes buscan profesionalizar su trabajo” , comentó.

La feria, explicó, no centra su interés exclusivamente en la venta de obra, sino en acompañar procesos artísticos y construir diálogos entre propuestas diversas, favoreciendo una narrativa curatorial coherente que conecte generaciones, disciplinas y contextos.

Curaduría como diálogo y construcción colectiva

Desde el área de Gestión Cultural y Curaduría, Lupita Basulto destacó que la segunda edición llega con una visión más clara y estructurada, resultado del aprendizaje obtenido en su debut.

“Estoy muy contenta de sumar a un proyecto que tiene una visión muy clara, que ya en su segunda edición sabe qué camino llevar y qué rutas tomar. La convocatoria se abre no solo a artistas internacionales o nacionales, sino también locales, y eso es muy importante para Puerto Vallarta”.

Basulto subrayó que uno de los objetivos principales es ampliar los discursos curatoriales y generar conversaciones entre obras y públicos diversos.

La especialista explicó que el comité curatorial analiza cada propuesta más allá de criterios técnicos, buscando coherencia conceptual y diálogo contemporáneo.

“El comité conversa a partir de todas las propuestas que los artistas envían. Hay un lineamiento donde el discurso contemporáneo —lo que se habla actualmente en el mundo— pueda comunicarse entre las obras. Buscamos diversidad de medios: fotografía, video, instalación, performance, pintura u obra gráfica” .

Para Basulto, descentralizar también implica reconocer que las escenas culturales existen fuera de las capitales.

“Está bien que muchas cosas sucedan en Ciudad de México o Guadalajara, pero también en ciudades pequeñas hay comunidades artísticas que han abierto camino. Puerto Vallarta vive otro momento y ofrecer estas plataformas significa dar proyección a creadores que muchas veces no encuentran espacios”.

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Una feria que conecta arte, comunidad y territorio

MUYGUUD plantea un modelo que integra arte, turismo y economía creativa como motores de transformación territorial. La organización busca establecerse como una feria anual con sede fija en Puerto Vallarta, dejando atrás el modelo itinerante para fortalecer una escena cultural constante.

La edición 2026 proyecta la participación de más de 40 artistas nacionales e internacionales, residencias artísticas posteriores a la feria, proyectos colaborativos y experiencias inmersivas que integrarán arte, tecnología y sostenibilidad. Se estima una asistencia superior a dos mil 400 visitantes.

El programa artístico apuesta por equilibrar talento emergente, artistas en desarrollo y creadores consolidados, fomentando un diálogo intergeneracional que acerque nuevas audiencias al arte contemporáneo.

Convocatoria abierta

La convocatoria internacional permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Entre los requisitos se solicita un dossier en PDF, portafolio de obras, propuestas artísticas con ficha técnica y piezas de escala media.

El proceso de selección contempla varias etapas curatoriales que evalúan solidez conceptual, identidad visual y pertinencia contemporánea, buscando construir una narrativa diversa y de alto nivel.

YC