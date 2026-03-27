El espectáculo interdisciplinario “Kopalli: El espíritu astral” regresa al Foro LARVA (Av. Juárez 451, Centro) con una nueva temporada que se presentará del 29 de marzo al 26 de julio de 2026, todos los domingos a las 13:00 horas.

Esta propuesta escénica fusiona danza, circo y música original en vivo, con la participación del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco. La obra construye un universo inspirado en los orígenes del territorio mexicano, donde lo ancestral y lo contemporáneo dialogan a través del movimiento, el sonido y la imagen.

La narrativa traza un recorrido simbólico que va de la oscuridad al surgimiento de una nueva era. A partir de rituales, figuras y elementos visuales, la puesta en escena evoca la cosmovisión prehispánica para reflexionar sobre identidad, resistencia y transformación. En este contexto, el espíritu astral emerge como un eje que articula el encuentro entre culturas y la renovación de la vida.

Más de 30 artistas en escena dan forma a una experiencia sensorial envolvente que busca conectar con el público desde la emoción y la memoria colectiva, transmitiendo un mensaje de fraternidad, respeto y renovación.

Betsaida Pardo, directora creativa de Pardo Heli, colectivo creador del show, subraya la relevancia del talento local: “Guadalajara es una cuna de grandes artistas, y este espectáculo es resultado del encuentro de múltiples voces creativas”.

Por su parte, Rodrigo Padilla, director del Ballet Folklórico Nuevo Jalisco, destaca que esta nueva temporada representa la consolidación del proyecto dentro de la oferta cultural de la ciudad.

CT