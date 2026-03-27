Alista un tiempo en tu apretada agenda que el Centro Cultural Jesús González Gallo (CCGG) celebrará su vigésimo aniversario este sábado 28 de marzo con actividades recreativas y artísticas totalmente gratuitas. Quédate a leer que aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Sede de conciertos dominicales, festivales, congresos de danza y literatura, exposiciones plásticas, talleres formativos y una Escuela de Iniciación Artística asociada al INBAL, el CCGG ha sido durante veinte años un referente del arte en la Ribera de Chapala.

Este es el itinerario que habrá en el Centro Cultural González Gallo

La celebración arrancará a las 16:30 horas con la apertura de una exposición del artista Jorge Monroy, quien presentará una selección de acuarelas del Acervo de la Fundación J. Álvarez del Castillo distribuidas en el salón principal, la Sala Miramontes y el balcón del edificio. El en jardín se ofrecerá un pabellón gastronómico.

A las 17:45 horas se entregarán reconocimientos a quienes han contribuido al centro cultural; la parte musical iniciará a las 18:15 horas con el concierto de RanchOrquesta, propuesta de música mexicana.

En punto de las 19:30 horas, el escenario será tomado por Xiranda, agrupación de música balcánica; el cierre musical estará a cargo del DJ Set de Damián Chalvignac a partir de las 20:50 horas, con una selección de world music.

Por último y desde que caiga la noche y hasta las 22 horas, la fachada posterior del edificio será intervenida con un video mapping de Fred Lamat, nombre artístico de Alfredo Ornelas, en los muros de la Antigua Estación del Ferrocarril.

Debes saber que todas las actividades programadas para este 28 de marzo en el Centro Cultural González Gallo serán de acceso libre y gratuito. El CCGG se localiza en la Avenida González Gallo s/n, en el centro de Chapala; puede visitarse de martes a sábado de 11:00 a 17:00 horas y los domingos de 11:00 a 14:00 horas.

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AO

