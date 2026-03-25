Cultura UDG renueva su identidad para acercar el arte a la sociedad

La cultura como un espacio compartido y construido colectivamente fue el eje central de la presentación de la nueva identidad de Cultura UDG, un proyecto que apuesta por fortalecer el vínculo entre creación artística, conocimiento y sociedad. Desde el escenario del Teatro Diana, la Universidad de Guadalajara dio a conocer esta renovación bajo el lema “Expresiones que transforman”, una propuesta que busca hacer más visible y comprensible el amplio ecosistema cultural universitario.

Durante la presentación, la Rectora General de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, subrayó que esta evolución responde a una visión institucional que busca ampliar el alcance social de la cultura. Recordó además el legado de Raúl Padilla López, a quien atribuyó haber colocado a la UdeG como un referente cultural en el ámbito iberoamericano.

“Esto va más allá de un cambio de imagen; tiene que ver también con un cambio de concepción que busca un acercamiento mayor con toda la comunidad, no sólo de la UdeG, sino de la sociedad en general”, expresó. La rectora explicó que la nueva comunicación pone énfasis en el “tú”, como una forma simbólica de encuentro con las personas y de reconocimiento del otro como parte esencial del quehacer cultural.

En ese sentido, señaló que el concepto de cultura se amplía para incluir acciones que van desde el servicio social y brigadas universitarias hasta exposiciones, eventos artísticos y proyectos comunitarios. “Se está ampliando el concepto de cultura y se está poniendo al centro al otro”, afirmó.

Como parte de esta nueva etapa se presentó la campaña “La culTUra es tuya”, una estrategia que plantea la cultura no sólo como un producto artístico —una película, un libro o una obra teatral— sino como una experiencia viva construida mediante la participación activa de las personas.

Daniela Yoffe Zonana, coordinadora general de Extensión y Difusión Cultural, explicó que el objetivo principal es reducir la distancia entre la institución y sus públicos. “Nuestra intención es innovar y acercarnos; hacerles saber que la cultura es de ustedes, nuestros estudiantes, académicos, trabajadores y de todas y todos los jaliscienses”, señaló.

La funcionaria enfatizó que el enfoque colectivo es fundamental dentro de esta visión. "Si de algo estamos convencidos en este equipo es que la cultura nunca sucede en solitario, siempre es colectivo; sin las personas no hay cultura”.

El nuevo planteamiento también busca proyectar hacia el exterior la diversidad de iniciativas que conforman Cultura UDG, una red integrada por espacios y programas que han alcanzado reconocimiento local, nacional e internacional. Entre ellos se encuentran el Museo de las Artes (MUSA), el Teatro Diana, el Festival Papirolas, la Orquesta Higinio Ruvalcaba, la revista literaria Luvina y el Ballet Folclórico de la UdeG, que este año celebra su 60 aniversario.

Asimismo, se destacaron proyectos como “Coordenadas: imagen, identidad y pertenencia”, dedicado a documentar fotográficamente las comunidades universitarias, así como programas impulsados por la Unidad de Inclusión, orientados a promover acciones incluyentes dentro de la Red Universitaria.

Las distintas coordinaciones que conforman Cultura UDG coincidieron en que esta renovación coloca en el centro a quienes hacen posible la vida cultural: estudiantes, docentes, creadores, investigadores y públicos. Desde sus respectivas áreas presentaron iniciativas que apuntan hacia la innovación, la inclusión y la descentralización de la oferta cultural.

La estructura organizativa incluye áreas dedicadas a artes escénicas y literatura, artes visuales y digitales, música, extensión social, cultura infantil y juvenil, servicio social y la gestión de recintos culturales, consolidando un entramado que busca operar de manera más articulada bajo esta nueva comunicación.

Para Planter Pérez, la renovación no implica abandonar las expresiones tradicionales o académicas del arte, sino ampliar su alcance social. “No abandonamos en absoluto la promoción de la concepción de la alta cultura; lo que estamos haciendo es ampliar nuestro alcance y realizar un trabajo más sistematizado para llegar a todas las personas posibles”, afirmó.

MF