Guadalajara celebra 484 años de historia con una agenda que confirma su vocación cultural y su pulso contemporáneo. Del 16 al 21 de febrero, la ciudad despliega una serie de actividades que cruzan disciplinas y públicos: exposiciones, conciertos, conferencias, talleres, gastronomía, comedia y música popular. El aniversario no se limita a un acto protocolario; se convierte en una invitación abierta a habitar los espacios públicos, museos y recintos históricos con propuestas que dialogan con la identidad tapatía desde distintos frentes.

La conmemoración coincide además con los 34 años del Museo de la Ciudad, institución que se suma a la fiesta con una programación especial que reflexiona sobre lo que significa ser y vivir en Guadalajara. La ciudad se piensa a sí misma, revisa sus símbolos y celebra su vitalidad a través del arte, la música y la palabra.

Arte y reflexión sobre lo cotidiano

En ese marco se presenta la exposición “Las cosas como son”, una propuesta de Juan Carlos Macías y Andrea Salcido que desafía la percepción de lo cotidiano mediante una serie de pinturas y dibujos de fuerte carga simbólica. La muestra propone detener la mirada en aquello que parece habitual para descubrir sus matices y tensiones, abriendo una conversación sobre identidad, memoria y entorno.

Muestra de “Las cosas como son”, una propuesta de Juan Carlos Macías y Andrea Salcido. ESPECIAL

La exposición puede visitarse en el Museo de la Ciudad (Calle Independencia 684) con entrada libre y permanecerá disponible hasta mayo de 2026, consolidándose como una de las apuestas artísticas más extensas dentro del programa conmemorativo.

El jueves 19 de febrero, la agenda se intensifica. A las 18:00 horas, el Paseo Alcalde —frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres— será escenario de “Canto de celebración a mi ciudad”, concierto encabezado por Paco Padilla y Mercedes Medina, quienes ofrecerán un repertorio que conecta tradición y emoción colectiva en un espacio emblemático del Centro Histórico.

Fotografía del compositor y cantante Paco Padilla. ESPECIAL

Más tarde, a las 19:00 horas, el Museo de la Ciudad abrirá un espacio de reflexión con la conferencia “Las cosas como son: Modos de ser tapatíos”, impartida por los historiadores Samuel Gómez Luna y Daniel López. La charla busca problematizar y analizar las formas en que se ha construido la identidad local, desde la historia hasta las expresiones culturales contemporáneas.

Literatura, gastronomía y humor urbano

El viernes 20 de febrero, las actividades se trasladan a la Azotea del Mercado Corona, uno de los puntos neurálgicos de la vida urbana. A las 18:00 horas se realizará una charla gastronómica y literaria con el escritor Bernardo Esquinca y el chef Fabián Delgado, encuentro que combina palabra y cocina para explorar la relación entre memoria, sabor y narrativa.

Esa misma noche, a las 20:00 horas, el MUPAG presentará el espectáculo de stand up comedy “Vivir en Guadalajara”, a cargo de Tapatieses. El humor se convierte así en otra forma de celebración y crítica afectuosa, donde las costumbres locales, las contradicciones urbanas y los clichés tapatíos se revisan desde la risa compartida.

Talleres y fiesta de cierre

El sábado 21 de febrero, a las 11:00 horas, el Museo de la Ciudad organizará un taller de fotografía en barrios tradicionales, abierto a quienes deseen participar con cámara o teléfono celular. La actividad propone redescubrir la ciudad a través del lente, reconociendo en sus calles, fachadas y habitantes una narrativa visual que también forma parte de su aniversario.

La celebración culminará ese mismo día a las 20:00 horas en el Foro Larva con un concierto y fiesta de cierre a cargo de Los Hijos de Mike Laure, agrupación que llevará al público por un recorrido festivo de ritmos tropicales, reafirmando el carácter popular y comunitario de la conmemoración.

Los Hijos de Mike Laure estarán a cargo de la fiesta de cierre. ESPECIAL

Concierto de La Adictiva

Como parte de la extensa agenda de entretenimiento en Guadalajara, la música regional también tendrá lugar destacado durante estas fechas de celebración. El sábado 21 de febrero a las 21:00 horas, la agrupación sinaloense La Adictiva Banda San José de Mesillas ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex, uno de los escenarios musicales más importantes de la ciudad. Conocidos por su estilo enérgico dentro del género de banda sinaloense y por éxitos que han trascendido fronteras, La Adictiva promete una velada festiva y multitudinaria. Los boletos están disponibles en un rango aproximado de $350 a $2 mil 800 pesos

Beethoven en el Degollado

En paralelo a las actividades conmemorativas, la Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta su Programa 3 en el Teatro Degollado, con funciones el jueves 19 de febrero a las 20:30 horas y el domingo 22 a las 12:30 horas, bajo la dirección artística de José Luis Castillo.

El programa está dedicado al Beethoven de transición e incluye la Sinfonía núm. 2 y la Sinfonía núm. 8 de Ludwig van Beethoven. Se trata de dos obras que permiten escuchar al compositor en un momento crucial: aún en diálogo con la herencia clásica de Haydn y Mozart, pero ya afirmando una voz propia, de energía rítmica intensa y tensión expresiva innovadora.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta su Programa 3 en el Teatro Degollado, con funciones el jueves 19 de febrero a las 20:30 horas y el domingo 22 a las 12:30 horas. ESPECIAL

La Segunda Sinfonía revela esa expansión del impulso sinfónico, mientras que la Octava, de carácter más conciso y espíritu lúdico, combina claridad formal, ironía y audacia inventiva. Juntas configuran un retrato del compositor en transformación, anticipando gestos de modernidad desde una economía de medios que sorprende por su eficacia.

Así, Guadalajara celebra su aniversario no solo recordando su pasado, sino reafirmando su presente cultural. Museos, plazas, mercados y teatros se convierten en escenarios donde conviven tradición, reflexión, música académica y fiesta popular. Una ciudad que cumple 484 años no mira únicamente hacia atrás: se proyecta, diversa y viva, hacia el futuro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

