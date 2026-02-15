Evangelio de hoy: Dichoso el hombre que cumple la voluntad del Señor

LA PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Sirácides 15, 16-21

Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos;

permanecer fiel a ellos es cosa tuya.

El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua;

extiende la mano a lo que quieras.

Delante del hombre están la muerte y la vida;

le será dado lo que él escoja.

Es infinita la sabiduría del Señor;

es inmenso su poder y él lo ve todo.

Los ojos del Señor ven con agrado

a quienes lo temen;

el Señor conoce todas las obras del hombre.

A nadie le ha mandado ser impío

y a nadie le ha dado permiso de pecar.

SEGUNDA LECTURA

1 Corintios 2, 6-10

Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque, de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria.

Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios.

EVANGELIO

Mateo 5, 17-37

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley o los profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.

Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.

También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio; pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo.

También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio; pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio.

Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento.

Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde él pone los pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno”.

Dichoso el hombre que cumple la voluntad del Señor

Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre cómo cumplir la voluntad del Señor y darle plenitud.

En la primera lectura se nos recuerda que somos libres para actuar. Que tenemos plena libertad para elegir el bien o aceptar el mal, pero que Dios no ha dado permiso a nadie para pecar. Él conoce nuestras obras y se complace en el hombre intachable que cumple su voluntad y lo llama dichoso.

San Pablo les predica a los corintios la sabiduría de Dios para conducirnos a la gloria en el cumplimiento de la ley.

Jesús les dice a sus discípulos: “no he venido a abolir la ley o los profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud”. Y va repasando lo mandamientos para que señalar la plenitud: “No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo. Todo el que se enoje con su hermano, que será llevado ante el tribunal; el que se enoje, el que desprecie, será llevado al fuego del lugar del castigo”. Y no aceptará el Señor ofrenda ni oración si no te reconcilias primero con tu hermano.

Por eso, digamos como el salmista: “Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo las seguiré con cuidado”.

Jesús es la plenitud de la ley que Dios dio a su pueblo, y en Él se cumple lo anunciado por los profetas. Nosotros, que hemos recibido la fe y las enseñanzas de Jesús, tenemos más exigencia que los antiguos.

Veamos en nuestro mundo actual cómo se cumple la ley de Dios. Los que se dicen cristianos, pero que tienen el poder, atacan al más débil, se apoderan de sus bienes, provocan guerras en que mueren muchos inocentes y se vive en angustia y miedo.

Volvamos los ojos a nosotros mismos y veamos si somos dignos de ser llamados bienaventurados ante los ojos de Dios. Veamos si nuestras obras son ejemplo para guiar a los demás.

P. Javier Martínez Rivera, SJ - ITESO