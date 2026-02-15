El pasado jueves 12 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (AMVM), lo que llevó a limitar el tránsito de vehículos a través del programa Hoy No Circula, en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

El programa se mantuvo durante varios días, por lo que los automovilistas se preguntan si las restricciones viales continúan activas.

¿Sigue la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex?

Anoche, por medio de un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó la suspensión de la contingencia ambiental desde las 20:00 horas de ayer, debido a que los análisis de modelo de pronóstico meteorológico y calidad de aire muestran para hoy mejores condiciones para la dispersión de contaminantes.

Además del tránsito de vehículos, la emergencia limita a la población a realizar actividades físicas en el exterior.

"Los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana (domingo) mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la ZMVM durante la semana, ya se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país", apuntó en su reporte la Comisión.

¿Cuándo se activa la contingencia ambiental?

La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos.

La segunda contingencia ambiental por ozono del año duró poco más de 48 horas, mientras que la del pasado 8 de enero duró un día. Por otro lado, el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.

El jueves pasado, la CAME decidió activar la contingencia ambiental atmosférica tras detectar una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb (partes por billón), en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México.

La Came señaló que en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, "estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas" y agradecieron a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y de reducción de emisiones.

Con información de EFE

