Muere Carlo Ginzburg a los 87 años: el padre de la microhistoria

El fallecimiento de Carlo Ginzburg a los 87 años marca el cierre de una etapa clave para la historiografía mundial.

El deceso del reconocido historiador italiano ocurrió durante la madrugada del 17 de junio de 2026, según confirmaron sus familiares y autoridades de la Universidad de Bolonia. La noticia generó un impacto inmediato en el ámbito académico internacional, donde su figura era considerada un pilar del pensamiento crítico contemporáneo.

Nacido en la ciudad de Turín el 15 de abril de 1939, Ginzburg creció en un entorno familiar intelectual y marcado por la resistencia política. Su infancia transcurrió en una Italia convulsa, dominada por el fascismo y las tensiones previas al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Sus padres, la escritora Natalia Ginzburg y el filólogo Leone Ginzburg, inculcaron en él un marcado interés por la lectura y el análisis social. Este ambiente doméstico, rodeado de libros y debates clandestinos, sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en una carrera dedicada a la investigación documental.

El asesinato de su padre a manos de los nazis en 1944, cuando Carlo tenía cinco años, dejó una huella profunda en su trayectoria personal. Años después, el propio historiador explicó que esta experiencia familiar influyó directamente en su interés por estudiar a las víctimas de la persecución a lo largo de la historia.

El desarrollo de la microhistoria y el paradigma indiciario

Durante su extensa trayectoria académica, Ginzburg se consolidó como el principal referente de la microhistoria, una corriente metodológica que propuso nuevas formas de investigación. Este enfoque modificó las convenciones de su época al plantear que los procesos históricos complejos podían comprenderse analizando casos específicos o excepcionales.

La disciplina impulsada por el investigador propone reducir la escala de observación para estudiar eventos puntuales, comunidades pequeñas o individuos anónimos. Al aplicar este método, logró revelar dinámicas sociales, culturales y de poder que las narrativas tradicionales solían omitir en sus análisis generales.

En lugar de centrarse en las vidas de monarcas o en las batallas militares, el académico decidió explorar los archivos judiciales y los registros de la Inquisición. En esos documentos, encontró los testimonios de campesinos, curanderos y herejes que habían quedado fuera del relato oficial de las instituciones de poder.

Su objetivo consistió en documentar las creencias, los miedos y las costumbres de las clases populares europeas durante la transición hacia la modernidad. Para ello, desarrolló el concepto de "paradigma indiciario", un método de investigación basado en la búsqueda e interpretación de pistas en los detalles más pequeños.

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El queso y los gusanos: un hito de la literatura histórica

El reconocimiento internacional a gran escala llegó en el año 1976 con la publicación de su obra más leída, El queso y los gusanos. Este libro, que alcanzó un notable éxito editorial para un texto de naturaleza académica, ha sido traducido a más de treinta idiomas en todo el mundo.

La obra reconstruye con gran detalle la vida de Domenico Scandella, conocido como Menocchio, un molinero del siglo XVI oriundo del norte de Italia. Este personaje fue procesado y condenado a muerte por herejía, debido a sus particulares teorías sobre el origen del universo y la religión cristiana.

Mediante la lectura de los interrogatorios inquisitoriales, Ginzburg expuso cómo la cultura popular oral interactuaba y resistía frente a los dogmas impuestos por las autoridades religiosas. El caso de Menocchio sirvió para ilustrar la tensión existente entre la estructura institucional y la disidencia individual en la Europa moderna temprana.

Otra de sus investigaciones destacadas fue Historia nocturna, donde rastreó los orígenes de los juicios por brujería y las creencias chamánicas en el continente europeo. En este trabajo, el historiador analizó cómo los estereotipos persecutorios se construían y difundían desde las esferas del poder político y religioso.

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Trayectoria académica y reconocimientos internacionales

Además de su labor como investigador y escritor, Ginzburg desarrolló una extensa carrera en la docencia dentro de instituciones universitarias de prestigio. Impartió clases en la Scuola Normale Superiore de Pisa, su lugar de formación, así como en las universidades estadounidenses de Harvard, Yale, Princeton y California.

Su contribución al conocimiento histórico fue reconocida con múltiples galardones internacionales a lo largo de su vida profesional. Entre los premios más relevantes que recibió se encuentran el Premio Balzan, el Premio Aby Warburg y un Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires en 2023.

La muerte de Carlo Ginzburg representa una pérdida significativa para el mundo académico y para la historiografía contemporánea. Su vasta obra queda como material de consulta obligatorio para las futuras generaciones de investigadores que busquen analizar el pasado desde los márgenes de la sociedad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB