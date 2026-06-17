Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Lista completa de ofertas de hoy 17 de junio

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de junio de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 17 de junio de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 10 de junio por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Sandía charleston: $10.90 el kilo

Papaya maradol: $24.90 el kilo

Jitomate saladet: $24.90 el kilo

Fresas 454 g: $49.90 el paquete

Cabe destacar que el Miércoles de Plaza del día de hoy se inscribe en la Temporada Naranja en La Comer y Fresko, periodo en el que se ofertan los siguientes descuentos:

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

Productos al 3x2

Todos los limpiadores multiusos y jardinería

Pastas Barilla y Arroz y Frijol Golden Hills

Aceites comestibles Golden Hills

Especias y chiles secos Golden Hills

Moles Golden Hills

Atún Golden Hills

Mayonesas Hellman's y Best Foods

Todas las sardinas enlatadas

Tostadas y totopos

Bollos y medias noches Bimbo y Wonder

Avenas instantáneas y tradicionales

Harinas del departamento de abarrotes

Galletas Marinela

Todas las barras de cereal, endulzantes Stevia, Azúcar

Todos los sustitutos de crema para café

Gelatinas y flanes D'Gari

Crema de cacahuate y avellana Golden Hills

Agua de coco Calahua y Niau

Aguas minerales, refrescos y agua natural Tehuacán Brillante

Refrescos Chaparritas y Bariilitos

Bebidas Schweppes

Todas las aguas saborizadas

Refrescos mini latas Pepsi 237 ml

Todas las bebidas deportivas e hidratantes de abarrotes

Botanas Barcel

Botanas Golden Hills

Papas Pringles

Todas las cervezas artesanales mexicanas

Lavatrastes Citrex

Desmanchadores y prelavadores

Insecticidas Baygon

Servilletas y servitoallas Golden Hills

Desechables Golden Hills

Alimento para mascotas Grand Pet, Carne Fresca, Kisha y Noble

Jamones serranos empacados Parma, Conde de Luna y Real Ibérico

Pechugas empacadas de origen Zwan y Bernina

Productos para asar Tangamanga, Chimex o Tribu de Fuego

Cremas para café Chobani

Margarinas Iberia y Primavera

Alimento líquido Silk

Papas congeladas McCain y Valley Farms

Frutas congeladas Global Premier

Material de Curación, gel antibacterial y desinfectantes Farmacom

Accesorios para lactancia del departamento de bebés

Todos los accesorios de higiene personal

Todas las fragancias del departamento de perfumería

Todos los moldes auxiliares para repostería

Todos los ganchos del departamento de blancos

Todo el departamento de jardinería

Pilas Duracell

Productos al 2x1

Libros seleccionados

Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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