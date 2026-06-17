Miércoles, 17 de Junio 2026

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Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Lista completa de ofertas de hoy 17 de junio

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son todas las ofertas disponibles el día de HOY en La Comer y Fresko por el Miércoles de Plaza este 17 de junio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son todas las ofertas disponibles el día de HOY en La Comer y Fresko por el Miércoles de Plaza este 17 de junio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de junio de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 17 de junio de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Estas son las ofertas de hoy 10 de junio por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Sandía charleston: $10.90 el kilo
  • Papaya maradol: $24.90 el kilo
  • Jitomate saladet: $24.90 el kilo
  • Fresas 454 g: $49.90 el paquete

Cabe destacar que el Miércoles de Plaza del día de hoy se inscribe en la Temporada Naranja en La Comer y Fresko, periodo en el que se ofertan los siguientes descuentos:

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

Productos al 3x2

  • Todos los limpiadores multiusos y jardinería
  • Pastas Barilla y Arroz y Frijol Golden Hills
  • Aceites comestibles Golden Hills
  • Especias y chiles secos Golden Hills
  • Moles Golden Hills
  • Atún Golden Hills
  • Mayonesas Hellman's y Best Foods
  • Todas las sardinas enlatadas
  • Tostadas y totopos
  • Bollos y medias noches Bimbo y Wonder
  • Avenas instantáneas y tradicionales
  • Harinas del departamento de abarrotes
  • Galletas Marinela
  • Todas las barras de cereal, endulzantes Stevia, Azúcar
  • Todos los sustitutos de crema para café
  • Gelatinas y flanes D'Gari
  • Crema de cacahuate y avellana Golden Hills
  • Agua de coco Calahua y Niau
  • Aguas minerales, refrescos y agua natural Tehuacán Brillante
  • Refrescos Chaparritas y Bariilitos
  • Bebidas Schweppes
  • Todas las aguas saborizadas
  • Refrescos mini latas Pepsi 237 ml
  • Todas las bebidas deportivas e hidratantes de abarrotes
  • Botanas Barcel
  • Botanas Golden Hills
  • Papas Pringles
  • Todas las cervezas artesanales mexicanas
  • Lavatrastes Citrex
  • Desmanchadores y prelavadores
  • Insecticidas Baygon
  • Servilletas y servitoallas Golden Hills
  • Desechables Golden Hills
  • Alimento para mascotas Grand Pet, Carne Fresca, Kisha y Noble
  • Jamones serranos empacados Parma, Conde de Luna y Real Ibérico
  • Pechugas empacadas de origen Zwan y Bernina
  • Productos para asar Tangamanga, Chimex o Tribu de Fuego
  • Cremas para café Chobani
  • Margarinas Iberia y Primavera
  • Alimento líquido Silk
  • Papas congeladas McCain y Valley Farms
  • Frutas congeladas Global Premier
  • Material de Curación, gel antibacterial y desinfectantes Farmacom
  • Accesorios para lactancia del departamento de bebés
  • Todos los accesorios de higiene personal
  • Todas las fragancias del departamento de perfumería
  • Todos los moldes auxiliares para repostería
  • Todos los ganchos del departamento de blancos
  • Todo el departamento de jardinería
  • Pilas Duracell

Productos al 2x1

  • Libros seleccionados

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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