Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer miércoles 2x1 en Superboletos del mes, el día de hoy 17 de junio. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 21 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tarjeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos. ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

Fecha Artista Recinto 28 de octubre Pimpinela Arena Guadalajara 22 de noviembre El mundo de Fede Vigevani Arena Guadalajara 16 de diciembre Deep Purple Arena Guadalajara

¿Cómo aprovechar la promoción?

Todos los conciertos enlistados se pueden comprar en modalidad 2x1. Sin embargo, para poder apartar tus boletos en el Supermiércoles de Superboletos deberás generar una cuenta en la plataforma para lograr realizar la compra del evento que deseas. Así mismo, revisa promociones adicionales de acuerdo a la zona que elijas en el recinto que alojará a tu artista preferido.

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