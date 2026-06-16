Esta es la tercera semana del sexto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Aguacate hass por kilo a $49.80

Jitomate huaje Saladette por kilo a $21.80

Naranja por kilo a $26.80

Manzana Red Delicious bolsa a $38.80

Papaya por kilo a $33.80

Manzana Red Delicious por kilo a $38.80

Pera Danjou por kilo a $39.80

Calabaza italiana por kilo a $29.80

Manojo de cilantro a $9.50

Manojo de acelga a $9.80

Chile serrano por kilo a $42.80

Col blanca por kilo a $19.80

Ajo a granel a $139

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res especial 80/20 por kilo a $108

Pollo entero fresco por kilo a $35.90

Costilla de res para asar por kilo a $138.90

Diezmillo de res sin hueso por kilo a $249.90

Top Sirloin de Res Palomilla por kilo a $269.90

T-Bone de res por kilo a $329.90

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $56

Milanesa de pollo delgada por kilo a $103.90

Bisteck de res ranchero santa fé por kilo a $215

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $99

Medallón de pechuga por kilo a $149

Milanesa de cerdo por kilo a $98

Huevo blanco Precissimo 30 piezas a $57.90

Filete mojarra por kilo a $99.90

Camarón chico sin cabeza por kilo a $199

Camarón coctelero chico por kilo a $134

Sierra congelada por kilo a $79.90

Básicos de despensa que puedes aprovechar

Aceite vegetal Nutrioli 850 a $38.90

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70

Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $186

Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90

Refresco Coca Cola Original 3 lts a $54.90

Shampoo H&S Suave y Man a $109

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55

Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64

Papel higiénico Pétalo Rendimax 2 a $127

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90

Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $25.90

Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $66.90

Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90

Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $42.90

Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $151

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $42.90

Estas son las ofertas más destacadas de Julio Regalado en Soriana en este momento

3x2 en todos los detergentes en polvo, limpiadores para el hogar y especializados

3x2 en todos los cafés y sustitutos para café

4x2 en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos para auto

2x1 en toda la cristalería y plástico del departamento del hogar

3x2 en todos los cereales, avenas y granolras

3x2 en toda la protección femenina

Segundo al 50% de descuento en cremas corporales y faciales

3x2 en todos los suavizantes

3x2 en todos los frijoles procesados

3x2 en todos los chiles

3x2 en todos los lavatrastes Axión

3x2 en todos los Peñafiel sabores y Adas

3x2 en todo el pan dulce Bimbo y Tía Rosa

3x2 en toda la media crema

3x2 en todas las mermeladas

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