Martes, 16 de Junio 2026

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Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el tercer Martes y Miércoles del Campo en Soriana de junio ¡Aprovecha las rebajas! 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la tercera semana del sexto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

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Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Aguacate hass por kilo a $49.80
  • Jitomate huaje Saladette por kilo a $21.80
  • Naranja por kilo a $26.80
  • Manzana Red Delicious bolsa a $38.80
  • Papaya por kilo a $33.80
  • Manzana Red Delicious por kilo a $38.80
  • Pera Danjou por kilo a $39.80
  • Calabaza italiana por kilo a $29.80
  • Manojo de cilantro a $9.50
  • Manojo de acelga a $9.80
  • Chile serrano por kilo a $42.80
  • Col blanca por kilo a $19.80
  • Ajo a granel a $139

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Molida de res especial 80/20 por kilo a $108
  • Pollo entero fresco por kilo a $35.90
  • Costilla de res para asar por kilo a $138.90
  • Diezmillo de res sin hueso por kilo a $249.90
  • Top Sirloin de Res Palomilla por kilo a $269.90
  • T-Bone de res por kilo a $329.90
  • Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $56
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $103.90
  • Bisteck de res ranchero santa fé por kilo a $215
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $99
  • Medallón de pechuga por kilo a $149
  • Milanesa de cerdo por kilo a $98
  • Huevo blanco Precissimo 30 piezas a $57.90
  • Filete mojarra por kilo a $99.90
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $199
  • Camarón coctelero chico por kilo a $134
  • Sierra congelada por kilo a $79.90
  • Básicos de despensa que puedes aprovechar
  • Aceite vegetal Nutrioli 850 a $38.90
  • Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70
  • Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160
  • Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $186
  • Un kilo de tortilla de maíz blanca  a $13.90
  • Refresco Coca Cola Original 3 lts a $54.90
  • Shampoo H&S Suave y Man a $109
  • Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55
  • Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
  • Papel higiénico Pétalo Rendimax 2 a $127
  • Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90
  • Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90
  • Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50
  • Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $25.90
  • Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $66.90
  • Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90
  • Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $42.90
  • Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $151
  • Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $42.90

Estas son las ofertas más destacadas de Julio Regalado en Soriana en este momento

  • 3x2 en todos los detergentes en polvo, limpiadores para el hogar y especializados
  • 3x2 en todos los cafés y sustitutos para café
  • 4x2 en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos para auto
  • 2x1 en toda la cristalería y plástico del departamento del hogar
  • 3x2 en todos los cereales, avenas y granolras
  • 3x2 en toda la protección femenina
  • Segundo al 50% de descuento en cremas corporales y faciales
  • 3x2 en todos los suavizantes
  • 3x2 en todos los frijoles procesados
  • 3x2 en todos los chiles
  • 3x2 en todos los lavatrastes Axión
  • 3x2 en todos los Peñafiel sabores y Adas
  • 3x2 en todo el pan dulce Bimbo y Tía Rosa
  • 3x2 en toda la media crema
  • 3x2 en todas las mermeladas

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