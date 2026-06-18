Jorge Campos inspira una exposición en el MAZ que une arte, intuición y futbol

El futbol y el arte encontraron un punto de encuentro en El que la cambia la falla, la nueva exposición del artista Mario García Torres que se presenta en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) y que toma como punto de partida la figura de Jorge Campos, uno de los personajes más emblemáticos del balompié mexicano .

El que la cambia la falla. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La muestra reúne cerca de 20 piezas entre pinturas, grabados, videos, tapices e instalaciones que exploran la trayectoria del exportero y delantero, pero también la relación entre la creatividad artística y esos momentos de intuición que desafían la lógica tanto en el deporte como en el arte.

Un breve recorrido por la exposición en MAZ

Durante un recorrido para medios, la directora del MAZ, Viviana Kuri, explicó que una de las piezas centrales consiste en una serie de lienzos creados a partir de los famosos "cañonazos" de Campos.

Viviana Kuri Haddad, curadora de la exposición de Jorge Campos en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ). EL INFORMADOR / J. Acosta

"Son una serie de pinturas o grabados que Jorge hace con los pelotazos, a veces simulando goles históricos, y se imprimen en el lienzo. Después hay un salón con pinturas inspiradas en los uniformes diseñados por Jorge Campos y pintados por Mario García Torres".

La exhibición también incluye tapices que transforman estadísticas y episodios de la carrera del exseleccionado nacional en elementos visuales . Entre ellas destacan una obra que representa los momentos más altos de la Selección Mexicana y otra inspirada en la trayectoria profesional de Campos.

Además, se presenta un video que documenta el proceso creativo entre ambos personajes y otra pieza audiovisual en la que García Torres narra la historia del futbolista mientras la entrelaza con recuerdos personales y acontecimientos de México y del mundo.

La directora señaló que la exposición encuentra su fuerza en las similitudes que existen entre el proceso creativo de un artista y los momentos extraordinarios que pueden surgir dentro de una cancha .

"Puedes tener toda la técnica, pero hay un movimiento que hace Jorge que no se lo explica ni él mismo y que hace la maravilla. Lo mismo sucede en el arte. Tienes todo este conocimiento, pero de pronto llega algo que va más allá de lo común y de lo ordinario".

Además, destacó que reunir el trabajo de García Torres, artista mexicano con reconocimiento internacional, y la figura de Campos generó una propuesta singular.

"Jorge no es solamente un futbolista extraordinario, también es diseñador y una persona muy única. Juntar estos dos personajes fue algo muy poderoso, muy original y muy divertido".

Fue una experiencia increíble: Campos

El propio Campos reconoció sentirse conmovido al recorrer una exposición construida a partir de recuerdos de su carrera.

"Todo es muy creativo. Fue una experiencia increíble. Los colores, los cuadros, los uniformes, todo te hace volver otra vez a lo que jugué, a lo que viví y a la pasión que yo tenía".

El exportero señaló que varias de las piezas lo llevaron de regreso a momentos específicos de su trayectoria deportiva.

"Hay un balón, hay un tiro y me acuerdo de ese gol. Los uniformes también. Es volver al pasado donde todos fuimos felices de niños".

El que la cambia la falla permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre en el Museo de Arte de Zapopan . Como parte de las actividades paralelas, se realizarán talleres, proyecciones, visitas guiadas y encuentros relacionados con el futbol y el arte contemporáneo.

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FF