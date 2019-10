Vive la pasión por el arte

A partir del sábado 2 y hasta el próximo 14 de noviembre se realizará en el Hotel Demetria la décima edición del WIT Festival de Arte. El proyecto que ya tiene cinco años se consolida como un evento que promueve el arte y el diseño en todas sus expresiones. En entrevista, su directora Daniela Cordero habla sobre la edición de otoño que trae a importantes figuras como Marina de Tavira y Ely Guerra.

“Estamos contentos de festejar la décima edición y con esta excusa hemos intentado realizar un festival que lo celebre en las distintas disciplinas como lo hemos hecho en pasadas ediciones. Desde los últimos dos o tres eventos anteriores, ya hemos tenido como nuestra base, donde tenemos un repertorio completo de exposiciones, conferencias, puestas en escena y el mercado de arte que le da mucha vida al festival”.

Marina de Tavira hará una lectura del libro “Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco este domingo 3 de noviembre a las 19:00 horas en el salón Demetria. El concierto de Ely Guerra será el jueves 14 de noviembre a las 21:00 horas en la galería WIT, presentará “Zion”, un concepto artístico y musical donde interviene completamente su voz. Daniela califica estos dos eventos como los imperdibles del WIT.

“Lo que nosotros queremos proponer en el festival es traer este tipo de eventos que no están en Guadalajara y que a veces ni en la Ciudad de México, como lo es el de Marina, donde aquí prueban el hacer cosas así, porque somos un espacio para estos artistas de verdad, que son gente muy sensible y que normalmente tienen sus inquietudes personales y este lugar se abre para este tipo características”, explica.

El sábado 2 y domingo 3 de noviembre será el mercado de arte de 11:00 de la mañana a las 21:00 horas y regresa de nueva cuenta los días sábado 9 y domingo 10 en los mismos horarios. El domingo 3 de noviembre habrá distintas charlas en el salón Demetria con personalidades como el escultor Sebastián -11:30 horas-, el restaurador Juan Urquiaga y el diseñador David Pompa. Así también habrá actividades para niños, se presentará Paco Marcial, un cuenta cuentos que ofrecerá la historia “Lo que desaparece”, ese mismo domingo a las 16:00 horas.

Daniela también resalta como un momento importante del WIT el concierto de violines del ensamble alumnos del CAS, a cargo del maestro Miguel Yepez, el sábado 2 de noviembre, a las 17:00 horas en el forito; así como el concierto de arpa de alumnas del CAS a cargo del profesor Santiago Di Morales, el sábado 9 de noviembre, a las 20:00 horas, en la galería WIT.

“Son niños de cuatro a 16 años de una escuela que se dedica a desarrollar estudiantes de mucho conocimiento, calidad y habilidad y que este evento es tan importante como los otros, y que creo que nos cuesta más trabajo porque no tiene tanta fuerza o se siente más chiquito, pero yo creo que no lo es, porque nutren al festival y lucen, porque en el mismo proyecto tienes a estos niños y a Marina o a Ely, eso es una propuesta interesante que tenemos porque todo se da un espacio íntimo, chiquito y disfrutable”.

Para esta edición el proyecto “Un-M2” contará con la participación de 24 artistas con el tema “I am the Sun and you are the Moon” (Yo soy el Sol y tú eres la Luna), la coordinación es de Ricardo Luevanos y el hilo conductor es la expresión de contrarios para reflexionar en torno a cómo lo binario y lo opuesto interactúan.

Para acudir a los eventos, la venta de boletos es en la librería y recepción del Hotel Demetria o a través de boletia.com.