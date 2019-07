Vienen por talento mexicano

Todo está listo para que Patrick Armand, director del San Francisco Ballet School, realice audiciones al talento nacional en el marco de la semana de Despertares Impulsa, evento organizado e impulsado por el bailarín tapatío Isaac Hernández; las labores de selección se realizarán hoy en el transcurso de la mañana, en el Conjunto Santander; los resultados se conocerán hoy por la noche. En entrevista, Patrick comparte la experiencia.

-El San Francisco Ballet School tendrá hoy audiciones en Guadalajara, por primera vez en México. La convocatoria está cerrada no, ¿cómo fue la respuesta de la gente?

-Hubo una gran respuesta; fueron en total 108 mujeres y 12 hombres que aplicaron; al final, seleccionamos a 41 mujeres y nueve hombres y ellos serán examinados.

-¿Con qué frecuencia el San Francisco Ballet School tiene audiciones fuera de los Estados Unidos?

-Por lo general, tenemos al menos una audición internacional cada año. Sin embargo, aceptamos audiciones de video todos los años. La audición por video es para estudiantes internacionales y de Estados Unidos, que no pueden viajar a un sitio de audición en vivo.

-Además de las características y habilidades físicas, ¿qué más busca en los aspirantes a estudiantes?

-Pasión y trabajo duro.

-¿Qué les dirías a los aspirantes a estudiantes que no son seleccionados?

-Convertirse en un bailarín de ballet profesional puede no ser para todos, pero todos tienen derecho a bailar y a experimentar la alegría y la pasión que esto conlleva. Además, sólo porque no funciona este año y con nosotros no significa que no haya otra oportunidad maravillosa para ellos en el futuro. Así que mi consejo es que ¡no se rindan y sigan perseverando!

-Han pasado dos años desde que llegó al San Francisco Ballet School, ¿cómo resumiría su experiencia?

-He estado en la escuela de ballet del San Francisco Ballet School desde 2010; primero como director del programa de capacitación. En 2012 asumí el puesto de Director Asociado de la escuela, y he sido director desde 2017. Me encanta cada día que paso en el estudio trabajando con los estudiantes; es una gran alegría ver a los estudiantes convertirse en jóvenes artistas del mañana. Y como casi el 65% de los bailarines de la compañía del San Francisco Ballet School entrenados en nuestra escuela, tengo el privilegio de ver a los ex alumnos de esta academia en el escenario con regularidad.

-El San Francisco Ballet School también trabaja con programas comunitarios, ¿qué tan importante considera este tipo de actividades?

-Muy importante… Nuestro trabajo en la comunidad es extremadamente significativo y toma una variedad de formas. Tenemos clases para adultos con enfermedad de Parkinson, talleres para niños en la comunidad con necesidades especiales, residencias en centros comunitarios (como Boys & Girls Clubs), y trabajamos con casi 40 escuelas públicas en San Francisco para llevar el ballet y el baile al plan de estudios.