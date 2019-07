Naturalmente... ¡Danza!

La historia de Sassy Gregson es casi de película. Su pasión por el baile la descubrió a los tres años de edad, carrera que tuvo que interrumpir a los 18 años por una severa lesión sufrida a los 13 años; pero este hecho no la detuvo, sólo reestructuró sus metas y ahora dedica su vida a su otro motor: La nutrición.

Es así que la ahora nutrióloga, bailarina y autora de libros de cocina y nutrición, Sassy Gregson, llegará este martes 16 de julio para sumarse a Despertares Impulsa, con un taller en el que compartirá su método Ballet Blast, un estilo de acondicionamiento físico que utiliza el propio peso corporal para lograr resultados efectivos y duraderos. En entrevista, Sassy comparte su historia y cómo una “mala jugada” te sirve para reinventarte.

-¿Nos puedes contar sobre el taller que impartirás en México?

-El taller de Ballet Blast en México se compondrá de tres métodos de entrenamiento fusionados para crear un poderoso programa de acondicionamiento. Ballet Blast hace que el físico de la bailarina sea accesible para todos, fusionando la fuerza y el entrenamiento del peso corporal con los principios del ballet. A diferencia de muchas clases de ejercicio físico que sienten como si estuvieras apretando y acortando el cuerpo para sentir el efecto, este enfoque de movimiento de todo el cuerpo usa tu anatomía como resistencia para quemar grasa y crear músculos largos, delgados y esculpidos.

No tienes que ser un bailarín para cosechar los beneficios del entrenamiento basado en el ballet. Este taller les dará a los asistentes ejercicios y herramientas para continuar esta capacitación en su propia casa.

-¿Cuál es la importancia de un estilo de vida saludable para los bailarines profesionales?

-Un estilo de vida saludable es la herramienta más importante que tienen los bailarines para tener un buen desempeño dentro y fuera del estudio. Muchas veces los bailarines tienen dolencias físicas, lesiones y agotamiento como un efecto secundario de sus duras carreras.

Un estilo de vida saludable apoya y ayuda con la recuperación, auxiliando a los bailarines a sentirse más activos durante más tiempo.

-¿Cómo empezaste a trabajar como bailarina?

-Comencé a bailar a la edad de tres años; me entrenaron en el ballet con algunos de los mejores bailarines del mundo. Viajando de un lado a otro entre el Reino Unido y Los Ángeles, continué entrenando religiosamente y persiguiendo una carrera profesional en The Joffrey Ballet, en Chicago, hasta que una lesión en el tobillo me sacó del escenario. Nunca logré la rehabilitación total, por lo que busqué otro camino en la danza.

-¿Cuándo te hiciste chef y nutrióloga?

Debido a mi lesión en el tobillo, me dejaron pasar mucho tiempo en rehabilitación y fisioterapia, lo que me impidió entrenar. Durante este tiempo mi dieta fue poco saludable por lo que decidí cambiar mi mentalidad con respecto a los alimentos. Me apasioné por la nutrición y por cocinar mi propia comida sana y deliciosa. Aunque la comida y la nutrición siempre han sido importantes para mí, en un principio comía sano por la presión de lograr el físico perfecto de bailarina que requiere la industria, no por cómo me hacía sentir. Posteriormente, estudié nutrición deportiva y lancé Naturally Sassy, una plataforma de recetas.

-Tienes múltiples antecedentes, ¿cómo te ayuda eso en tu carrera?

-Ha sido extremadamente útil poder servir a mis clientes y a la comunidad de la mejor manera. Puedo aprovechar diferentes modalidades de capacitación y experiencias para ayudar a mis clientes a alcanzar sus objetivos de la manera más efectiva posible. Desde una perspectiva empresarial, el ballet me dio todo el impulso y la determinación para seguir la carrera de mis sueños.

-¿Les recomendarías a los estudiantes (particularmente de danza) que busquen una educación más amplia para enriquecer su carrera?

-La educación es poder, cuanto más sabes mejor equipado estás para mantener tu cuerpo fuerte y tu mente sana, a través de los altibajos que supone ser bailarina de ballet.

Recomiendo a los bailarines que aprendan sobre los alimentos, la nutrición y el efecto que puede tener en su cuerpo. Junto a esto, creo que el entrenamiento complementario de fitness es esencial, y que encuentren algo que les funcione, como el Ballet Blast para mí.

-¿Cómo creaste Ballet Blast?

-Cuando mi carrera terminó por una lesión, creé un poderoso programa de recuperación que fusionaba el ballet clásico con la fuerza y el trabajo de acondicionamiento. Comencé a entrenar a otros con este método de entrenamiento, hasta que la demanda se hizo demasiado grande y abrí el Estudio de entrenamiento en línea Naturally Sassy.

