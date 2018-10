Van por la corona

Arranca el mes y marca en el calendario el inicio de las tradicionales Fiestas de Octubre de Guadalajara. Con el desfile inaugural el próximo viernes 5, en la jornada también se conocerá quién será la nueva reina. Quien resulte elegida también podrá participar en el certamen nacional Mexicana Universal, representando a Jalisco.

Ellas son las candidatas a Reina de las Fiestas de Octubre. Tienen sueños y planes a futuro que desean potenciar con su participación en este certamen de belleza donde también se considera el conocimiento de las tradiciones y costumbres del Estado.

Para Camila Jiménez, de 19 años, esta es su primera participación: “Desde chiquita quise entrar, es mi sueño participar en este tipo de certámenes y qué mejor que las Fiestas de Octubre”. Samantha Arteaga, de 24 años, platicó que su motivación ha sido el gusto por la comunicación y el modelaje: “Anteriormente participé en otros certámenes”. Jaqueline Morones, de 19 años, considera su participación como una oportunidad para crecer como persona: “A desarrollar muchísimas cosas por las capacitaciones. Siempre he disfrutado de las Fiestas de Octubre”.

Daniela Vázquez, de 23 años, comentó: “Creo que puede ayudarme a posicionarme y a la preparación. Nos da una voz, tengo proyectos personales y sociales que me gustaría poner en práctica”.

Aurey Benavides, de 20 años, resaltó del certamen su lado cultural: “Engloba más como persona, no el estereotipo. Eso motiva como persona. Es una gran plataforma, ganes o no, da muchas oportunidades”. Ariadna Gómez, de 22 años, coincidió en esa cualidad: “No buscan una belleza exuberante. Buscan a una chica linda, sí, pero que tenga sencillez y humildad para estar con la gente. Ayuda a crecer como persona, también”.

Al ser la mayoría de la Zona Metropolitana de Guadalajara, las Fiestas de Octubre son parte de la cartelera de diversión. Por ejemplo, Daniela Vázquez comentó su gusto por la música: “Me gustan mucho los conciertos. Fui alguna vez en la prepa con mis amigos, me la pasé muy padre. Lo mejor es que la gente se queda con recuerdos muy alegres”.

Aurey Benavides: “Hay atracciones, hay comida, arte, la gente se divierte. Es lo más importante, quedan ganas de regresar. Convives con la familia también”. Ariadna Gómez, de 22, de Arandas, comentó: “Tengo dos años yendo a la feria. No la conocía, me gusta y me divierte. Después regresé con mi familia. Hay mucha cultura, diversión, juegos, de todo”.

El próximo 5 de octubre se anunciará a la reina, que recibirá 150 mil pesos como premio (dividido en doce meses), además de tres becas, accesorios y un vestido del diseñador Pablo Rojas.

Planes y profesiones en mente

Camila Jiménez estudia comercio internacional, entre sus planes está seguir participando en certámenes de belleza y abrir una florería, su pasión. Ariadna Gómez estudia geografía, proyecta terminar la carrera y combinarla con el modelaje. Aurey Benavides estudia odontología: “La sonrisa es la puerta del alma”, afirma con el gusto de su profesión y ayudar a la gente a que tenga salud bucal. Daniela Vázquez estudia comunicación, algo que busca llevar de la mano con su inclusión en el modelaje, que practica desde hace dos años. Jaqueline Morones estudia medicina, le gustaría especializarse en pediatría, por lo noble del oficio. Samantha Arteaga cursa la carrera de ciencias de la comunicación, buscará especializarse en protocolo.