Un cruce entre el periodismo y la literatura

Después de celebrar la inauguración de la trigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), con el discurso de aceptación de Emmanuel Carrère al Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el autor francés ofreció un diálogo con la prensa donde expresó su opinión y perspectiva respecto a diversos temas, uno de los predominantes fue el periodismo y su estrecha relación con la literatura.

Antes de comenzar, lamentó no poder comunicarse directamente con los presentes debido a la barrera del idioma, “desafortunadamente no hablo español”, comentó al verse en la necesidad de no escuchar directamente a sus interlocutores y hacerlo por medio de traductores.

Enseguida, Carrère fue cuestionado respecto al periodismo que se ejerce en México, se contextualizó la situación social de violencia que vive todo el país, y particularmente los múltiples asesinatos recientes a periodistas en diferentes estados de la República.

"El periodismo es también una forma de hacer literatura".

“Estoy enterado de que México es un país peligroso para los periodistas en general, por lo que me siento en solidaridad con ellos, y además, les profeso una gran admiración a todos aquellos que continúan ejerciendo esta profesión pese a los peligros que implica”. Respecto al periodismo, agregó que “es también una forma de hacer literatura, yo lo veo como una práctica literaria, esto lo encuentro en los reportajes”.

Además, destacó que en su crónica “Los pequeños soldados de Erdogan”, tuvo acercamiento a disidentes e intelectuales, pero esto “no fue ningún reto, es más difícil para un periodista tener acceso a Erdogan, pero a los disidentes, es gente que encuentro de manera natural. Encontré de todo tipo de opiniones”. Concluyó que esta tarea de acercamiento a la realidad por medio de diversas perspectivas y voces es “parte importante del periodismo: encontrar a la gente que no piensa como tú”.

Busca más material literario

Durante el diálogo que Emmanuel Carrère mantuvo con la prensa, contó que momentáneamente no se encuentra en proceso de creación, “actualmente no estoy escribiendo, pero estoy a la búsqueda de la temática del libro. Puede ser que me la lleve de México. ¿Cuál será la temática? Es una cuestión concreta”. Igualmente, al ser cuestionado sobre sus futuros personajes literarios, respondió que podría ser cualquiera: “Por el momento no he pensado que sea un personaje latinoamericano, ni francés, ni ruso. Yo estoy a la espera de que algo se manifieste. Estoy lo más abierto posible a las sugerencias de la vida”.

Ni futbol, ni poesía, ni teatro

Un argentino presente en la sala de prensa de la FIL, quien recalcó el estereotipo que se tiene de ellos, no pudo contenerse a alzar la mano para cuestionar a Carrère respecto al Mundial de Futbol que se avecina. Ante tal pregunta, el autor recién galardonado no pudo más que disculparse al ser un inexperto del tema, pues afirmó que “yo no sé nada de futbol. Sé que mucha gente ama este deporte, y lo siento mucho pero soy incapaz de hacer una predicción al respecto”.

Así como el futbol, el autor parisino contó que tampoco se aventuraría a escribir dos géneros literarios específicos. “Nunca he pensado en escribir ni poesía ni teatro, por la misma cuestión que con el futbol, no soy un asiduo lector de poesía, es decir, me gusta la prosa, la narración, incluso me gusta la poesía en prosa. Y por otro lado, también soy más asiduo al cine que al teatro”.