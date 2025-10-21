Secretaría de Cultura abre espacio para redescubrir la poesía en comunidad

Con la intención de abrir nuevos espacios para la reflexión y disfrute de la poesía, la Secretaría de Cultura de Jalisco anunció la creación del club de lectura "Poesía al Centro", una iniciativa que busca acercar este género a lectores de todas las edades y niveles de experiencia literaria.

El proyecto, ideado y coordinado por la escritora y docente Frida Tejeda, propone un espacio mensual de diálogo, análisis y lectura, con el propósito de desmontar la percepción de que la poesía es un género inaccesible. “Noté que en otros espacios similares la poesía solía ser excluida, ya sea por esta cuestión de la complejidad que se le asigna al género”, explicó Tejeda, autora del libro de cuentos El Hueco y egresada de Letras Hispánicas.

La primera sesión se realizará el domingo 9 de noviembre en la Librería Mariano Azuela, ubicada en Avenida Juárez #612, y a partir de entonces las reuniones se llevarán a cabo el segundo domingo de cada mes, en un horario de 11:00 a 13:00 horas. La participación será gratuita, con registro previo a través de la cuenta de Instagram @PoesiaalCentro o directamente en la librería, con el fin de compartir el material de lectura antes de cada encuentro.

Tejeda detalló que cada sesión girará en torno a un poemario distinto, anunciado con un mes de anticipación. El esquema permitirá que los participantes puedan leer la obra completa antes de reunirse para compartir impresiones. “La idea es abordar la poesía directamente desde la lectura, pero lo que va a hacer más amable esta aproximación es la colectividad. No es un enfoque de glosario, sino de compartir cómo nos sentimos con los textos”, señaló la también ganadora del Premio FIL Joven de poesía en 2018.

A diferencia de otros clubes centrados en la narrativa, "Poesía al Centro" busca incluir a cualquier persona interesada en la palabra lírica, sin importar su formación literaria. Podrán participar desde adolescentes hasta adultos, con la única condición de que el material de lectura sea poético.

El calendario de lecturas, curado por Tejeda, combinará la obra de seis autores clásicos o fallecidos con la de seis poetas contemporáneos, en un esquema de paridad de género. La primera sesión estará dedicada a la escritora argentina Alejandra Pizarnik, una figura clave de la poesía latinoamericana del siglo XX.

Además de la lectura colectiva, el club contempla la interacción con poetas en activo. En los casos donde se aborden obras publicadas bajo el sello de la Secretaría de Cultura, se regalarán ejemplares a los asistentes y se buscará la presencia del autor para conversar con los lectores.

