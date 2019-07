Trazan posibilidades para artistas con discapacidad

La diversidad y la inclusión son dos tópicos centrales para la Secretaría de Cultura Jalisco (SC). En busca de mejorar las experiencias, la instancia gubernamental realizó una alianza con el British Council y los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan. El resultado es Trazando Posibilidades, una plataforma para el encuentro de artistas con alguna discapacidad.

El Día Internacional de Personas con Discapacidad se celebra cada 3 de diciembre, por ello la fecha para Trazando Posibilidades será cercana, a celebrarse del 6 al 8 de diciembre próximo. La convocatoria nacional para participar ya está abierta, disponible en el sitio web de la SC.

La titular de la SC de Jalisco, Giovana Jaspersen, recordó que Jalisco es uno de los cinco Estados de México con mayor índice de población con alguna discapacidad, con 74 ciudadanos por cada cien mil habitantes. Por ello celebró la suma de esfuerzos para acortar la brecha que hay no solo en los accesos, sino también en los espacios para personas con discapacidad como creadores. Señaló que la Jefatura de Política Cultural y Comunitaria de la SC ha puesto énfasis en trabajar para ello.

Ya en marcha, la SC tiene varios proyectos donde promueven la inclusión, recordó Alejandra Petersen (de la Jefatura de Política Cultural y Comunitaria de la SC): las sesiones de apreciación musical para público con discapacidad visual, en las temporadas de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, además de las guías audiodescriptivas del Teatro Degollado y la capacitación a acomodadores en temas como la accesibilidad.

La encargada de la programación de Trazando Posibilidades, Sofía Olmos, comentó que de la convocatoria se elegirán a 35 artistas. Al encuentro acudirán 40 gestores culturales, con una asistencia estimada de más de mil personas a las presentaciones de artes escénicas que programarán. Además del cargo en la organización, Sofía ha llevado una carrera en las artes escénicas.

Equidad e inclusión

María García Holley, del British Council, adelantó que los componentes del programa son la equidad y la inclusión, desde reflexiones teóricas y el diálogo con las experiencias. Igualmente, resaltó la labor que se ha llevado a cabo en el Reino Unido para la inclusión de público y creadores con alguna discapacidad.

De parte del Ayuntamiento de Guadalajara, Mario Castellanos (coordinador general de Construcción de Comunidad de Guadalajara) resaltó la creación en esta administración de la Dirección de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad, que en el tema vinculado a las artes busca el acceso a la cultura para todas las personas con discapacidad. Gerardo Ascencio, de la Dirección de Cultura de Zapopan, afirmó que dos metas de Zapopan son sensibilizar al público de que todas las personas son diferentes, siempre con algo por compartir, además de ayudar a las personas con discapacidad para despertar sus talentos.

Eventos confirmados

Olmos detalló que entre los espectáculos ya confirmados está “Drag Syndrome”, un show drag con personas con Síndrome de Down; “Just a Few Words”, unipersonal de Nick Russell, actor tartamudo (ganador del premio como show favorito en el festival Cardiff Fringe, del Reino Unido); y “In Between Spaces”, presentado por el colectivo británico Signdance, quienes realizan una puesta en escena desde la perspectiva de la discapacidad auditiva. Las sedes de Trazando Posibilidades serán el Teatro Degollado, el Teatro Alarife Martín Casillas y el Edificio Arróniz, sede de la SC.

Para participar

La convocatoria para participar en Trazando Posibilidades (del 6 al 8 de diciembre) está disponible en: Convocatoria para las mesas de trabajo: Trazando Posibilidades - British Council - Cultura Jalisco.