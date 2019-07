Realizan audiciones para el San Francisco Ballet School

Dentro de las actividades de Despertares Impulsa, proyecto que se desarrolla en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, se llevaron a cabo las audiciones del San Francisco Ballet School ayer por la mañana en la Sala Plácido Domingo. Fueron 120 los jóvenes que se registraron, de los cuales quedaron seleccionados 50 para hacer la prueba; 41 fueron mujeres y nueve hombres, entre los 12 y 18 años de edad.

El director del San Francisco Ballet School, Patrick Armand, estuvo presente (acompañado por una pianista) en las audiciones, dando indicaciones tanto en español como en francés, italiano e inglés. Mostró ser un profesor cálido, pero concreto con lo que busca. Estas actividades arrancaron poco antes de las 10:00 horas. Mientras los jóvenes esperaban su turno, calentaban.

Las audiciones se desarrollaron en tres bloques durante el mediodía; el primer grupo constó de 13 mujeres y un hombre, Amaury Joel Zanete Pérez de 14 años, quien en entrevista contó cómo fue su experiencia en la clase con el director: “Fue muy padre, me siento privilegiado de poder participar, la clase me gustó mucho. Patrick es muy tranquilo, si no te sabías un ejercicio él te decía cómo era, yo lo vi bastante calmado, no se estresó ni nada”.

Amaury siempre ha practicado danza, pero después se dedicó a otros deportes como el futbol y clavados, “pero me di cuenta que no era lo mío, hace dos años empecé de cero (en la danza)”. Actualmente estudia en la Academia de Doris Topete; al ser uno de los seleccionados, se enfocará en el inglés para aprenderlo bien y estudiará a la par de la danza.

Cuando se da a conocer a los seleccionados, se realiza el papeleo requerido para el viaje de los jóvenes. La compañía los apoya con el trámite de visas: Para ser estudiantes en Estados Unidos se necesita la M1.

Tras el talento

Por otro lado, la directora de Educación y Formación del Ballet de San Francisco, Andrea Yannone, destaca en entrevista que Patrick busca gente que tenga pasión por convertirse en artistas: “Estamos a la caza de talento, cada año entregamos aproximadamente 1.5 millones de dólares en becas. Patrick busca a personas que tengan buen físico para el ballet, que tengan bien proporcionado el cuerpo; primero los ve en barra y después los pone a hacer ejercicios de centro y después toma su determinación”.

Sobre su manera de trabajar, Andrea afirma que Patrick es muy cercano con los estudiantes, sin dejar de ser riguroso con las cualidades que busca en ellos. “Una vez que los conoce, hace la relación personal con ellos, pero tiene expectativas muy altas, y si los alumnos no llegan a esas expectativas, se van a dar cuenta. A él le gustan las audiciones donde los chicos están relajados para que puedan mostrar lo mejor de ellos, porque si fuera grosero o estricto, se cohibirán los chicos y no podrían mostrar lo mejor de sí, por eso prefiere darles un ambiente más relajado, para que no estén tan nerviosos”.

Los seleccionados:

Programa anual 2019-2020

Amaury Joel Zanete Pérez

Elia Anel Sanchez

Maya Malinal Reyes Pacheco

Programa anual 2020-2021 y programa de verano 2020

Julieta Castro Penagos

Kenya Tamara Ramos Pérez

Danna Paola Zamudio Rodriguez

Programa de verano 2020

Regina Diaz Cervantes

Leticia Sofia Ponce de León Primost

Ami Romero Vaquero

Mariana Ballesteros Albarrán

Ian Elier Gonzalez Bernal

Ilse Guadalupe Castro Villarreal

Tapatíos presentes

Patrick Armand ha tenido una relación profesional con Isaac Hernández, organizador de Despertares Impulsa, puesto que el danzarín tapatío perteneció al San Francisco Ballet School y actualmente su hermano, Esteban Hernández, es el bailarín principal en esta institución. “Cuando Isaac le habló a Patrick para proponerle este proyecto, inmediatamente fue un sí”, recuerda Yannone.