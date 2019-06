Pilar Villasante celebra la danza

Hace 31 años, Pilar Villasante comenzó una aventura que hoy representa parte de la identidad dancística de Guadalajara. Su pasión por las danzas españolas se manifestaron siendo niña y ahora lidera al Estudio de Danza Pilar Villasante, una de las academias de mayor prestigio en la metrópoli tapatía.

Previo a la gala por el 31 aniversario de su escuela, Villasante reflexiona sobre el impacto que ha logrado por generaciones en el terreno de la danza, en especial, de las corrientes españolas como el flamenco, un estilo que sigue cautivando a México y eso se refleja en cada una de las presentaciones especiales y talleres internacionales que constantemente realiza desde sus instalaciones.

Villasante señala que su intención inicial, hace poco más de tres décadas, era iniciar un sencillo estudio en el que ella pudiera seguir aprendiendo y a su vez compartir y despertar el gusto por las danzas españolas como el folclor, la danza estilizada, la escuela bolera y el flamenco, sin imaginar el semillero de bailarines que generaría.

“Me gusta mucho dar clases y así desarrollé dos carreras a la par, bailar y enseñar. En Guadalajara ya había grandes maestras y escuelas de danza, pero lo que vi en España no era lo que había en la ciudad y eso me impulsó para trabajar en este proyecto. Las escuelas en Guadalajara hacemos una gran labor, no importa nuestro tamaño, todas representamos a la danza de la ciudad y de Jalisco, hemos buscado la profesionalización de la danza para que sea vista también como un trabajo”.

Será en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas donde Pilar Villasante y sus bailarines den cátedra de la disciplina y compromiso hacia el escenario a través de dos montajes especiales, por un lado, recordando el clásico cuento de “Hansel y Gretel”, y posteriormente con una interpretación sobre una tradicional boda gitana situada en Granada con música y cantos en vivo; en ambos espectáculos participan más de 120 bailarines formados en la academia de Pilar Villasante.

Agéndalo

Gala de 31 aniversario del Estudio de Danza Pilar Villasante, el domingo 23 de junio a las 19:00 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.