Quiere despertar a la cultura mexicana

Quedarse con los brazos cruzados no es una opción para Isaac Hernández y aunque de momento se planea que la última edición de “Despertares” y “Despertares Impulsa” sea este 2019 en Guadalajara, el bailarín tapatío plantea diferentes ejes de acción para lograr que este proyecto se mantenga en su formato o evolucione en otras latitudes.

“Me siento bien con la decisión, entiendo que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país, nunca había habido un cambio tan radical en la vida política, hay muchos temas a debatir. Me parece importante enfocarme en que se construyan las herramientas para que estos proyectos no sean cuestión de un milagro para que se logren, que realmente exista un aparato que nos permita ser más directos, proactivos para producir estos eventos”, afirma en entrevista.

Ante la falta de apoyos fijos para realizar un evento internacional como “Despertares”, el cual unifica diversas disciplinas artísticas y creativas sobre el escenario; y ofrece talleres de formación y divulgación, el bailarín principal del English National Ballet, en Londres, busca acercamientos con diferentes plataformas. De hecho, el martes por la noche sostuvo una charla con la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, con quien puso sobre la mesa la importancia de establecer mejores mecanismos de incentivos para que la iniciativa privada se sume a los proyectos culturales.

Le compartió a la funcionaria que una de sus principales visiones para generar un impacto cultural en México, más allá de las propuestas nacidas por los artistas y gestores, es que este país tenga una ley de mecenazgo concreta y con trámites más accesibles:

“Me reuní con Alejandra Frausto para hablar por primera vez sobre estas inquietudes. Me parece fundamental que una ley de mecenazgo exista en nuestro país y que nos ayude a crear esta transición, que no sea tan abrupta, que no reemplace cosas. Nunca he promovido que se deslinde la responsabilidad 100% de las instituciones gubernamentales, pero tampoco de la iniciativa privada y del individuo, es una buena oportunidad para reestructurar estos brazos operativos para que los promotores de cultura y arte nos podamos convertir en una industria competitiva”.

El también ganador del Premio Benois de la Danse 2018 señaló que el 3 de julio regresará a la Ciudad de México para tener un segundo encuentro con Alejandra Frausto y dar continuidad al diálogo que se inició previo a la inauguración de “Despertares”: “Hay que ver si se puede lograr hacer un cambio verdadero en la política cultural de nuestro país”.

Inglaterra, la opción

Ante las complicaciones de seguir realizando “Despertares” en México, Isaac Hernández analiza la posibilidad de migrar el proyecto a ciudades como Londres, específicamente al emblemático teatro London Coliseum.

“Todavía no tengo una idea clara de las fechas ni si será algo que se podrá lograr, pero sí me interesaría llevarlo a estos escenarios porque me parece que es un espectáculo muy especial, único en el mundo, no hay otro con este contenido artístico, y la plataforma de ‘Despertares Impulsa’ es única en su tipo. Me gustaría estar en otros escenarios, pero de momento mi prioridad es lograr un cambio importante en la política cultural de nuestro país que no solo afecte a proyectos como ‘Despertares’, sino a las generaciones que nos siguen y no tengan que empezar desde cero todos los proyectos y haya continuidad”.

Están listos

Tanto “Despertares” como “Despertares Impulsa” están prácticamente listos para iniciar actividades el próximo 15 de julio con sedes como el Teatro Degollado, el Instituto Cultural Cabañas y el Conjunto Santander de Artes Escénicas, y tal es la expectativa que Isaac Hernández destaca que hasta el momento, además de la visita de los tapatíos, ya se tiene conformada la presencia de al menos 25 Estados de México, así como de Nueva York y Las Vegas, por ejemplo.

En esta ocasión, artistas de talla internacional se sumarán a las diferentes dinámicas de estos eventos como Esteban Hernández (San Francisco Ballet), María Alexandrova y Vladislav Lantratov (Bolshoi Ballet), Alina Cojocaru (English National Ballet), Francesca Hayward (Royal Ballet de Inglaterra), Isabella Boylston (American Ballet Theatre), Myriam Ould-Braham (Ópera de París), Brooklyn Mack (Washington Ballet), Jared Grimes (estrella de tap) y Lil Buck (bailarín).

Talento al por mayor

Isaac Hernández reconoce la proyección que México tiene ante el mundo de la danza, un ejemplo claro es el triunfo de su compatriota Elisa Carrillo, ganadora del Premio Benois de la Danse, con quien afirma, a pregunta expresa, que colaboraría con ella en pro del arte.

“Tenemos proyectos diferentes, ella tiene 12 bailarines y yo 55 artistas e involucro a otras artes escénicas e industrias creativas (…), hace tiempo hicimos una colaboración con Alondra de la Parra en el Palacio de Bellas Artes, estaría interesante poder diseñar algún otro proyecto en conjunto con talentos mexicanos”.

Hacia la actuación

Ante las intenciones comentadas por el director tapatío Manolo Caro (“La casa de las flores”) de trabajar con Isaac Hernández en una futura producción, el bailarín señaló que de concretarse esta idea su personaje estaría totalmente alejado de las cuestiones de la danza para así poder explorar desde otra perspectiva su faceta interpretativa.

“Estoy buscando la oportunidad de mover mi agenda para poder hacer la serie con Netflix y filmar este proyecto con Manolo, no bailaré en la serie, será un personaje con más desarrollo de actuación. Hay muchas cosas que están sucediendo y trato de hacer todo lo posible para que sean una realidad”.

Brinda reconocimiento

En el marco de los festejos por el 131 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), Isaac Hernández fue reconocido por su labor y trayectoria artística, galardón que lo emociona y aprovecha para enfatizar la importancia de la vida cultural.

“Para mí son muy importantes estas plataformas para posicionar a la cultura y a las artes como algo fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad y Estado. Agradezco que se me reconozca de esta manera, me da la oportunidad de hacer llegar este mensaje, que la vida cultural del país nos corresponde y pertenece a todos, es nuestra responsabilidad que salga adelante”.