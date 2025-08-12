Emiliano Rodríguez Cassigoli y Renata García ganan los premios nacionales de ensayo y poesía joven 2025

Dos nuevas voces de la literatura joven fueron reconocidas con los galardones que impulsan el talento emergente en México. La Secretaría de Cultura de Jalisco anunció a Emiliano Alvar Rodríguez Cassigoli y Renata García Rivera como ganadores del Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2025 y del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2025, respectivamente.

En el caso del Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez, organizado junto al Fondo de Cultura Económica, Rodríguez Cassigoli obtuvo el reconocimiento por su obra Datos Sensibles, firmada bajo el seudónimo “Billy Pilgrim”. El jurado —integrado por Tanya Huntington, Irmgard Emmelhainz y Lobsang Castañeda— resaltó su dominio de recursos ensayísticos, solvencia artística y sentido del humor al abordar las herencias traumáticas de segunda generación del exilio político, la violencia de Estado en la Guerra Fría y la figura patriarcal desde una genealogía femenina. El autor, nacido en Santiago de Chile y naturalizado mexicano desde 2010, es licenciado en Filosofía por la UNAM y exbecario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Recibirá 70 mil pesos y su obra será publicada en la colección Tierra Adentro.

Por su parte, el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2025, organizado por el FCE, el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Cocula, fue otorgado a García Rivera por su poemario Un rayo en su reflejo grita furia, presentado con el seudónimo “tiempera de tres ojos”. El jurado —Silvia Eugenia Castillero, Jesús Ramón Ibarra y Ángel Vargas Castro— elogió la intensidad verbal de la obra, su estructura sólida y la forma en que enlaza física, filosofía y experiencias cotidianas para reflexionar sobre la existencia, el amor, la libertad, el abuso y el deseo. La poeta, egresada de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara y cofundadora del colectivo Inubicables, recibirá 100 mil pesos y la publicación del libro en la colección Tierra Adentro.

El Premio José Luis Martínez, vigente desde 2018, rinde homenaje al académico y ensayista mexicano, mientras que el Premio Elías Nandino, activo desde 2000, honra al poeta jalisciense. Ambos certámenes buscan dar visibilidad a géneros literarios que suelen tener menor participación; este año, el concurso de poesía recibió 116 obras, frente a 30 en ensayo.

MF