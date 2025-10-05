El Festival Creativo para Niñas, Niños y Jóvenes Papirolas concluyó este domingo y celebró su 30 aniversario con una asistencia histórica de 104 mil visitantes, consolidándose como uno de los eventos culturales y educativos más importantes del país. Durante cinco días, el Pabellón Cultural Universitario, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Ágora Jenkins y la Plaza Bicentenario se llenaron de imaginación, arte y aprendizaje.

Este año, el festival conmemoró tres décadas de fomentar la curiosidad, la creatividad y el amor por aprender jugando. Como parte de la celebración, se presentó la exposición 30 años del Festival en el Congreso del Estado y el libro 30 años de fantasía, cultura y transformación, disponible en la Librería Carlos Fuentes.

Además, se dio a conocer el tema elegido por el público para la próxima edición: “La Magia de los Colores”, resultado de una encuesta aplicada entre los asistentes.

Espacios llenos de creatividad

En el Salón de Usos Múltiples “La Máquina del Tiempo”, se realizaron charlas, talleres y presentaciones con invitados como Juan Nepote, Nanantli Romo y Paola Palacios del Museo de Ciencias Ambientales, la escritora Tessie Solinis, el equipo de Curiosamente y el Taller de La Chayotera de Mezcala, que promueve el rescate de la cultura Coca.

Entre las actividades más concurridas destacaron El conejo de la luna y otros cuentos, Viaja en el tiempo con Curiosamente y el taller Tejuino: Sabores del tiempo.

Talleres, exposiciones y pabellones

Papirolas 2025 ofreció 24 talleres con más de 1,200 sesiones, distribuidos por edades y temáticas como Revolución científica y cultural, Raíces Vivas y Gigantes y prehistoria. Los talleres más populares fueron Pinceles por la Justicia, Ciencia en el Tiempo, Guardianes de las flores y Raíces de barro.

El público también disfrutó de 9 exposiciones, entre ellas Animalia: trazos compartidos y Historia de la Medicina, en colaboración con los Hospitales Civiles y el Centro Universitario de Tonalá.

Los 12 pabellones temáticos sumaron más de 660 horas de actividades. Uno de los más visitados fue Papirolas: Viaje al Pasado, donde el artista Memo Plastilina enseñó a modelar personajes con arcilla. Nuevos aliados universitarios se unieron, como Pinceles y Pixeles de Fomento al Desarrollo Integral y Retrovisor: Restos visuales del ayer de Patrimonio Universitario.

Escenarios llenos de arte

Los espectáculos se multiplicaron: este año se realizaron 36 funciones en cinco teatros del Conjunto Santander y el Ágora Jenkins, con la participación de 1,410 artistas. Las calles también se llenaron de vida con comparsas, músicos y magos que formaron parte de la fiesta cultural.

Participación escolar y comunitaria

El festival recibió a 450 grupos escolares de 156 escuelas provenientes de 14 municipios, principalmente con niñas y niños de entre 6 y 12 años. Además, se otorgaron boletos de cortesía a 30 escuelas y asociaciones civiles, reafirmando el compromiso social de Papirolas con la inclusión y la educación.

Números que hablan

104 mil asistentes

12 pabellones y 9 exposiciones

24 talleres con más de 1,200 sesiones

36 espectáculos con 1,410 artistas

450 grupos escolares de 14 municipios

113 patrocinadores y 408 prestadores de servicio social

