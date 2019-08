Monet 37 hará de Selena un sinfónico

El legado de la reina del tex-mex sigue en crecimiento y las nuevas generaciones musicales abrazan el reinado que Selena marcó a través de la electrocumbia y para muestra Monet 37 ha decidido rendirle un peculiar tributo.

Será en Palcco el próximo 1 de septiembre cuando Monet 37 suba al escenario para repasar el repertorio de Selena Quintanilla pero adaptado a la versión sinfónica “Como la flor”, bajo la dirección de Guillermo Salvador y acompañamiento de Slang Big Band y el violinista Gerardo Pontier.

Arlet Medina, vocalista de Monet 37, puntualiza que el tributo “Como la flor” es un proyecto especial no solo por mantener vigente las canciones que dieron fama internacional a Selena Quintanilla, pues apostar por contenido diferente que hermane a diversos públicos es la prioridad que tienen en la mira para fusionar el gusto y nostalgia por la máxima exponente de la cumbia y ofrecer una visión distinta de la música de cámara.

“Es un tributo sinfónico a la reina de la cumbia y el tex-mex, Selena, nosotros queremos añadir nuestro estilo, un toque fresco, seremos más de 60 músicos en escena. Escogimos los más grandes éxitos de Selena, además, Gerardo Pontier también presentará lo más destacado de su material”.

Arlet señala que a dos años de haber comenzado el camino junto a Monet 37, la experiencia ha sido satisfactoria al recibir respuesta positiva sobre el talento de la agrupación para posicionarse como una de las grandes promesas de la escena tapatía.

“La música es bastante bonita, te transmite muchos sentimientos y mensajes positivos. A mí siempre me ha gustado cantar y no había estudiado hasta hace poco, comencé a prepararme más. Cuando era más pequeña escuchaba música y me ponía a cantar, tengo ese gusto por la ópera, de esa música que te enchina la piel, me empezaron a animar y junto a Monet 37 me he soltado más”, detalla Arlet, cantante de 14 años de edad.

Aunque Arlet es muy fan de Selena y conoce a la perfección la interpretación de la reina del tex-mex, la joven tapatía sorprenderá por el estilo propio que ha desarrollado para conservar esa picardía y romanticismo que inmortalizaron canciones como “Si una vez”.

“No ha sido un proceso y reto nada fácil. He estudiado mucho a Selena, ver los conciertos completos de Selena y repasar muchas canciones, quería adaptarme a lo que ella fue, tenía una voz increíble, sus canciones te ponen feliz, son una tradición”.

Alistan sorpresas

Arlet Medina adelanta que en próximas fechas Monet 37 presentará su nueva producción, pero enfocada a un estilo de rock-pop y con el que espera debutar en Europa, en una posible gira que comenzaría en 2020, ya que se concreten los planes.

Agéndalo

Concierto sinfónico “Como la flor” a cargo de Monet 27; bajo la dirección de Guillermo Salvador; en Palcco, el 1 de septiembre a las 12:30 horas.