Por su destacada trayectoria de más de tres décadas en el mundo de la edición y promoción del libro y la cultura mexicana, Margarita de Orellana y Alberto Ruy Sánchez recibirán el Homenaje al Mérito Editorial durante la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El narrador y la historiadora mexicanos se unirán a la selecta lista de editores que han obtenido este reconocimiento, en la ceremonia que se realizará el lunes 27 de noviembre próximo en el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, sede de la FIL.

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido en 1993 por la FIL Guadalajara en honor del argentino Arnaldo Orfila Reynal —que en México fue director del Fondo de Cultura Económica y fundador de Siglo XXI Editores— con la intención de destacar la visión y el oficio de esta figura fundamental en el mundo de los libros. En esta ocasión, el autor de Los nombres del aire, y la autora de El cine norteamericano de la Revolución Mexicana (1911-1917), fueron postulados y seleccionados por un comité de editores que anteriormente recibieron este homenaje.

Margarita de Orellana, es doctora en Historia, fue coeditora y fundadora de la revista feminista Herejías, publicada en Francia. Ha sido consultora histórica de exposiciones, libros, series de televisión y películas. Es codirectora de la revista Artes de México y autora de varios libros que analizan a la cultura mexicana en sus diversas manifestaciones, especialmente el cine histórico y documental de la Revolución mexicana. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el doctorado honoris causa, por el Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts y el Reconocimiento al Mérito Editorial, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Alberto Ruy Sánchez (Ciudad de México, 1951) estudió en París, donde también comenzó su experiencia como editor. Colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta, y actualmente codirige el proyecto cultural Artes de México. Sus ediciones han recibido más de cien premios nacionales e internacionales al arte editorial, y su obra ha sido traducida a quince idiomas. Entre los reconocimientos que ha obtenido destacan el Premio Xavier Urrutia, el Prix des Trois Continents, el Premio POESTATE y el Homenaje al Bibliófilo de la FIL Guadalajara. También fue condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y de las Letras por el gobierno francés.

Agenda

El Homenaje al Mérito Editorial a Margarita de Orellana y Alberto Ruy Sánchez, se realizará el lunes 27 de noviembre a las 20:00 horas, en el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, durante la celebración de la edición 37 de la FIL Guadalajara, que contará con la Unión Europea como Invitada de Honor.

Histórico del Homenaje al Mérito Editorial:

1993. Arnaldo Orfila Reynal

1994. Joaquín Díez-Canedo

1995. Neus Espresate

1996. Jack McClelland

1997. Kuki Miller y Daniel Divinsky

1998. Jesús de Polanco

1999. Beatriz de Moura

2000. Antoine Gallimard

2001. Alí Chumacero

2002. Jorge Herralde

2003. Francisco Porrúa

2004. Roberto Calasso

2005. Morgan Entrekin

2006. Inge Schöenthal Feltrinell

i2007. Christian Bourgois

2008. Manuel Borrás

2009. Michael Krüger

2010. Jaume Vallcorba

2011. 25 homenajeados

2012. Adriana Hidalgo y Fabián Lebenglik

2013. Marcelo Uribe2014. Anne-Marie Métailié

2015. Peggy Espinosa

2016. Enrique Krauze

2017. Juan Casamayor

2018. María Osorio Caminata

2019. Claudio López Lamadrid

2020. Suspendido por pandemia

2021. Cristina Urrutia

2022. Raúl Figueroa Sarti

MM