El humorista gráfico argentino, Juan Matías Loiseau, Tute, será galardonado con el Homenaje La Catrina del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), cuya edición 37 se desarrollará del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara. Dicho reconocimiento le será entregado el sábado 2 de diciembre a las 13:00 horas en la feria literaria.

En la conferencia de prensa para dar a conocer esta noticia, estuvieron presentes el Dr. Francisco Javier González Madariaga, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD); Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL Guadalajara, y Eduardo Galindo Flores, jefe del Departamento de Comunicación del CUAAD.

Fue González Madariaga quien externó que el homenajeado de esta edición será Tute, creador de “Batu”, “Trifonia & Baldomero” y recientemente “Mabel y Rubén”. “Hemos decidido otorgarle este reconocimiento no solo por su amplia trayectoria profesional, sino también por su estilo que prioriza las relaciones humanas desde conceptos filosóficos y psicológicos, lo que permite al público identificarse con las situaciones de los personajes en sus tiras”.

También recordó que Tute es heredero de humoristas gráficos argentinos que conforman una triada “que nosotros llamamos divina”: Quino, Roberto Fontanarrosa y Caloi, este último, su padre, “de quien seguro se inspiró para volverse también un gran artista gráfico. El mismo Quino describió en su momento a Tute como el mejor humorista gráfico de los últimos años”.

Emocionado por el galardón

A propósito de este reconocimiento, el humorista se conectó vía Zoom para dialogar con la prensa. “Es un gran honor recibir este premio, me llena de sorpresa, estupor y también de ansiedad de estar allá con ustedes y levantar La Catrina de José Guadalupe Posada”. También resaltó que para él este premio es una sorpresa en el contexto de que con las redes sociales se puede dar mayor difusión de su trabajo creativo.

“Los dibujos hoy circulan a través de los celulares de manera remota y previsible y por suerte circulan mucho. Entonces, se dan estas cosas, como que uno reciba un premio en un país en el que ha sido publicado muy poco. Aunque también debo decir que hace muchos años, antes de toda la vida virtual de los dibujos, publiqué en una revista en México que se llamaba Día Siete, que era un suplemento dominical de muchos periódicos mexicanos y ese fue mi primer contacto con los lectores de este país”.

Sobre sus referentes directos en el mundo del humorismo gráfico, resaltó que el primero es su padre, Caloi, creador de “Clemente”, también está Quino, autor de “Mafalda” y Fontanarrosa, “esta tríada del humor gráfico fue la que me formó”.

Se inspira en la muerte

Hablando de tener como trofeo una catrina que representa a la muerte en la tradición mexicana y el folclor de la misma, Tute relacionó este concepto con las pérdidas familiares que ha tenido y que justo lo han motivado a desarrollar un proyecto editorial.

“La muerte es uno de los grandes temas y motores del arte. Y no es una excepción en mi caso, diría que al revés. Desafortunadamente en los últimos años anduvo rondando mi esquina y se llevó a mi madre y a mi hermano, así que naturalmente es un tema que está presente en todos y en mí, al punto de que actualmente estoy trabajando en una novela gráfica que versa sobre ese tema”, confiesa que profundizará sobre la muerte desde un punto de vista humorístico, “es un libro extraño, noble y de características muy particulares donde trato de pensar que la muerte es de los vivos, no de los muertos, porque ellos ya pasaron de ella”.

Finalmente sobre cuál es el camino del caricaturista donde ahora el humor y la crítica se han resignificado a partir de los cambios sociales que se viven, expresa: “El humor siempre es de autor, es la posibilidad que nosotros siempre brindamos como artistas, de asegurar que ese espejo muestre lateralmente algo y esa mirada es particular. El humor acompaña todos los cambios sociales y eso me parece que es un desafío, hay que estar atentos, con la oreja abierta y los ojos bien abiertos también para ir revisando esos cambios y no caerse nunca del tiempo, porque no hay nada más feo que el humor del que ya nadie se ríe. Pero también es abandonar el lugar cómodo de solamente estar acompañando esos cambios sociales, porque también hay que ser lo más agudos posible para no dejarse tentar por la corrección política que es aburrida, solemne y que va en contra del humor”.

¿Quién es Tute?

Desde 1999 Tute ha sido publicado en el diario La Nación, pero también en países como México, Colombia, Perú, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Entre sus publicaciones recientes destaca en 2019, “Diario de un hijo”, una autobiografía dibujada, y en el 2021 “Superyó”, con una original tapa con un espejo en la portada, que con “Tuterapia” y “Humor al diván” cierra su trilogía dedicada al psicoanálisis. Este año también editó “¡Todo es político!”, y está por salir el tomo “Lo mejor de Tute”.

Juan Matías Loiseau nació el 21 de mayo de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Pasó su infancia en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el barrio José Mármol. Publicó dos libros de poemas (1999 y 2000) y dirigió dos cortometrajes: “El Ángel de Dorotea” (2005) y “Abismos” (2006). Tute también hace canciones, editó el disco “Tangos Nuevos” (2010) junto al cantor Hernán Lucero y el proyecto audiovisual (vinilo incluido) “Canciones Dibujadas” (2018) con canciones suyas, interpretadas por reconocidos músicos y acompañadas con videoclips de dibujos animados realizados por distintos ilustradores.

Fue distinguido con el Premio Konex 2012 y elegido como uno de los 100 argentinos más innovadores por BGH, entre otros reconocimientos. Varios de sus libros obtuvieron el premio BD al mejor libro de historieta en Argentina. Lleva 18 libros publicados por Editorial Sudamericana en Argentina y algunos en España, Francia, México y Brasil. En 2014 lanzó su primera novela gráfica: “Dios, el hombre, el amor y dos o tres cosas más”, con prólogo de Quino.

FS