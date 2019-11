Llegan los primeros lectores a la FIL 2019

Caminar sin empujones y a una velocidad normal con la libertad de poder pararte en cualquier instante por los pasillos de la Expo Guadalajara, es el ambiente que se vive a unas horas de que abrió sus puertas a la Feria Internacional del Libro (FIL).

EL INFORMADOR/ E. Barrera

La Feria dio la bienvenida a decenas de personas en primer día de actividades que comenzó con el reconocimiento al poeta y ensayista mexicano David Huerta por su trayectoria literaria.

Muchas personas pasean por el Pabellón del Invitado de honor, India, y se toman fotografías o selfies en alguna de las tres letras gigantes de seis metros de altura que conforman el área y forman el nombre de India -“Bhaarat”- en el idioma hindi”.

EL INFORMADOR/ J. Baumgarten

Para Fernanda, estudiante de medicina, lo que más le llamó la atención fueron las figuras y los colores con los que vistieron el Pabellón.

“He venido otros años y me han gustado, pero el de esta edición se me hizo atractiva, los signos y letras colgadas y los colores me gustaron mucho”, señaló.

EL INFORMADOR/ E. Barrera

Muchas otras personas visitan los estands en busca de algún título o incluso ya realizan sus primeras compras. También hay quienes se encuentran en el área de comida, donde aprovechan para descansar.

Con el lema “que nuestras vidas sean libros abiertos”, La FIL recibirá a miles de los amantes de las letras en su edición 33.

NM