Las artes tradicionales toman el ISPA

El congreso del International Society for the Performing Arts (ISPA) continúa con actividades en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Ayer se realizaron las charlas “Narrativas de una generación contemporánea” y “Artes tradicionales contemporáneas de México”, en las que intervinieron personalidades destacadas a nivel internacional, como Elisa Carrillo, quien recientemente obtuvo el premio Benois de la Danza.

En la primera ponencia, moderada por David Gaitán, quien se desarrolla en el ámbito de las artes escénicas, estuvieron presentes Toks Dada, productor y programador creativo; Leslie McCue, bailarina tradicional y defensora de los derechos indígenas; Elisa Carrillo, bailarina de danza clásica, y el músico y productor Mario Galeano. Ellos abordaron la influencia de su año de nacimiento en su carrera y trayectoria artística.

Al respecto, Toks, de 29 años, comentó que las narrativas parten de la experiencia, por lo que a las generaciones contemporáneas les interesa generar un vínculo a partir de la experimentación. Leslie, originaria de Canadá y de 31 años, resaltó el valor de abrirle oportunidad a generaciones que buscan su propia voz, pues ella se ha confrontado con el hecho de visibilizar a los que no tienen la manera de hacerlo con el objetivo de recuperar la memoria.

En ese sentido, Elisa Carrillo no se aleja de sus orígenes, los mantiene presentes y, pese a estar mucho tiempo en el extranjero, siempre que vuelve a su país natal busca ser partícipe de proyectos en los que otros jóvenes se puedan desarrollar a través de la danza: “Yo nací en una época en la cual la danza clásica, por lo menos en mi país, no era considerada una carrera profesional; a mí esto me sorprendió y desde pequeña fue algo que yo quise que la gente de México pudiera reconocer, porque la danza clásica y todas las profesiones artísticas son maravillosas”.

Finalmente, Galeano, quien se desarrolla en la música de estilos tropicales, recordó que a él le tocó ser parte de la globalización, pues es de la generación de los años 80, por lo que la música comercial llegaba hasta los pueblos más apartados.

Entre la tradición y la evolución

En cuanto a la ponencia “Artes tradicionales contemporáneas de México”, los participantes fueron La Bruja de Texcoco, cantante de música mexicana; Conchi León, dramaturga, y Rubén Albarrán, cantante, músico y activista; mientras que Sergio Ramírez Cárdenas dirigió la charla.

Estos tres ponentes han desarrollado su arte desde el folclor y la identidad mexicana. Estos elementos son parte fundamental de su quehacer artístico que se ha fundido con las influencias contemporáneas; por ejemplo, La Bruja de Texcoco abandera la diversidad no solo en la identidad de género, también con los sonidos alternos de la música; y Conchi ha universalizado sus historias particulares y locales. Además, León avisó que su historia “Mestiza Power” se convertirá en una serie de televisión.

Por su parte, Albarrán acotó que las influencias que ayudan a crecer un proyecto, por ejemplo el de Café Tacvba, se desarrollan a partir de la afición que se genera por ciertos temas o cosas, pero también es a partir de lo que no gusta, pero se escucha o vive al salir del hogar.

Galardonan a Elisa Carrillo y Javier Camarena

Entre charla y charla, hubo un espacio para galardonar a las estrellas Elisa Carrillo y Javier Camarena, quienes recibieron el premio al Artista Distinguido que otorga el ISPA. Giovana Jaspersen, secretaria de Cultura del Estado, entregó la presea a Elisa, reconociendo su labor y la responsabilidad de ser una mujer que abre paso a otras. En tanto, el tenor Javier Camarena recibió el premio de manos de Igor Lozada, secretario de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Ambos artistas se dijeron agradecidos por tal distinción y abogaron por la riqueza artística de México.