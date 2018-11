La literatura trasciende al papel: Alejandro Zambra

En la presentación de su libro “No leer”, un compendio de ensayos literarios sobre libros, autores y lecturas, el escritor chileno Alejandro Zambra consideró que la literatura sobrevivirá con independencia del soporte que se lea, ya sea libro impreso, fotocopias, PDF o e-Book.

“En países como Chile, los libros son muy caros. No puedo culpar a un estudiante que lea en PDF, hay políticas muy precarias de promoción del libro que acerquen los libros a la gente, los libros tienen IVA y las bibliotecas cada vez son mejores pero son insuficientes. Pero el deseo de leer existe, y al final, como uno se las termina arreglando, la literatura no muere y trasciende al papel”, explicó Zambra.

El libro de Zambra registra análisis y comentarios sobre diversas obras, principalmente poesía y novela chilena y latinoamericana, sobre todo a partir de escritos elaborados en años anteriores al 2010 (año de la primera edición del libro) dentro de diversos medios de comunicación, más otros textos firmados en fechas recientes.

“Cuando escribes de libros que no te gustan, es muy fácil decir por qué no te gustan, pero si hablas de libros que te gustan, es mucho más difícil explicar los motivos. Este ejercicio me interesa, de tratar de acercarme a esa categoría, a la del gusto, que es muy ambigua y traicionera también, y con eso me acerque a entender por qué me interesaban ciertos libros”, señaló el autor sudamericano.

A lo largo del texto, el también autor de novelas como “Bonsái” comenta libros de escritores que para él resultan muy interesantes para leer como Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Roberto Bolaño, Pablo Neruda o Jorge Luis Borges.

“Me gusta una literatura que se cuestiona a sí misma, hurga en su lugar para desestructurar lo que tiene, y redefine nuevamente su lugar en el mundo, eso reúne a buena parte de los autores que me interesan”, dijo.

Zambra, quien radica actualmente en la Ciudad de México, ha notado en nuestro país un ambiente propicio para la lectura. “Hay espacios abiertos a la difusión de la cultura y la literatura, las librerías me parecen increíbles, y sus bibliotecas son ejemplares”, remató.