La Feria Internacional del Libro de Guadalajara contará con dos de sus programas más emblemáticos: Latinoamérica Viva y Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta. Ambos espacios ofrecerán al público una mirada amplia y diversa sobre la narrativa actual de América Latina, reuniendo a autoras y autores de distintas generaciones y países que dialogarán sobre los retos, temas y transformaciones de la literatura en la región.

El programa Latinoamérica Viva celebrará su decimotercera edición con cinco jornadas dedicadas a la conversación y al intercambio literario. Desde el 30 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, participarán escritores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Las mesas contarán con nombres destacados como Daniel Alarcón, Lorena Salazar Masso, Ana Clavel, Joseph Zárate y la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2022, Daniela Tarazona.

Además, la literatura centroamericana también tendrá un papel protagónico con el ciclo Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta, que este año cumple una década de celebrarse en la FIL. Para conmemorarlo, se han preparado dos mesas de reflexión tituladas Centroamérica en México y México en Centroamérica: un viaje literario de ida y vuelta y Editar el mapa: Centroamérica desde la página en blanco.

La primera charla se realizará el sábado 29 de noviembre en el salón 3 y reunirá a Horacio Castellanos Moya y Julián Herbert, acompañados por Claudia Neira Bermúdez, directora del Festival Centroamérica Cuenta. Los autores conversarán sobre temas compartidos por ambas regiones como la memoria, la violencia histórica y las huellas del exilio.

El 2 de diciembre se celebrará la segunda mesa, donde participarán la editora María del Carmen Deola, la escritora salvadoreña Elena Salamanca y el panameño Carlos Wynter Melo, quienes dialogarán sobre la proyección internacional de la literatura del istmo y los retos de la edición contemporánea.

Organizado de manera conjunta por la FIL Guadalajara y el Festival Centroamérica Cuenta, este programa ha contribuido durante diez años a visibilizar las voces literarias del istmo y a fortalecer los lazos culturales entre México y Centroamérica.

