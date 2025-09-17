Tras un breve cierre temporal, el Cineforo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunció que reanudará actividades el próximo sábado 20 de septiembre, después de realizar trabajos de mantenimiento preventivo que incluyen reparaciones eléctricas y fumigación de sus instalaciones, así lo dieron a conocer en un comunicado.

El Cineforo UdeG es una sala universitaria dedicada al cine alternativo y la cultura cinematográfica no comercial. Inaugurado en 1988 por el rector Javier Alfaro Anguiano, forma parte ahora de la Sala Cineforo de la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara.

Con capacidad para alrededor de 440 espectadores, está ubicado en el piso menos uno del Edificio Cultural y Administrativo de la UdeG, en Avenida Juárez.

Este recinto es reconocido por su programación especializada: ciclos de cine nacional e internacional, funciones de arte y reflexión, exhibiciones poco habituales en salas comerciales, así como su participación en eventos como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y otros ciclos temáticos.

De acuerdo al comunicado oficial de la Universidad de Guadalajara, el cierre temporal responde a la necesidad de llevar a cabo “mantenimiento preventivo”, que abarcó reparaciones eléctricas y labores de fumigación.

El objetivo de estas acciones, se explica, es asegurar la seguridad, la comodidad y la correcta operación del recinto para el público y la comunidad universitaria.

La Universidad agradeció la comprensión de quienes valoran el espacio cultural, y reiteró que su compromiso es mantener una cartelera de calidad, tanto para estudiantes como para público general.

MF