La OFJ vuelve a los escenarios en vivo; aclaran rumores administrativos 

Con la reactivación de conciertos presenciales que la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ofrecerá a partir de hoy en el Patio de los Naranjos del Museo Cabañas, Isidoro Ramos, administrador de la OFJ, señaló que esto permitirá que el ensamble musical regrese progresivamente a su dinámica habitual con público siguiendo los protocolos sanitarios, sana distancia, prioridad de espacios abiertos y con aforo reducido.

“Hemos corrido con la suerte, en toda la pandemia, que los casos que hemos tenido de contagio, que han sido pocos, han ocurrido fuera la orquesta, no al interior. Siguen las medidas de seguridad, han tenido que ensayar con cubrebocas a excepción de los músicos de aliento, hemos manejamos sana distancia”, añadió al detallar que en cada ensayo y durante la presentación en vivo se reforzarán los procesos de sanitización.

“Estaremos al aire libre, no habrá concentración de gases, y al no haber tanta marcha interna con la gente también se evita mucho el contacto. Entre el público habrá dos metros de distancia, ubicados en parejas y asientos solos”, apunta.

Isidoro Ramos resaltó que las dinámicas que la OFJ activó para mantenerse en contacto con la audiencia a través de conciertos, charlas y talleres virtuales, funcionaron con buenos resultados por parte del público que ha participado, lo que también permitió que los músicos y demás personal de la orquesta se mantuvieran trabajando a la distancia.

Hizo hincapié que este regreso a los conciertos presenciales, pactados para hoy, el 13 y 20 de mayo bajo la batuta del director titular Jesús Medina, se coordinaron junto a Susana Chávez, actual encargada de despacho de la Secretaría de Cultura Jalisco (SCJ) y quien, previo a la renuncia de la ex titular Giovana Jaspersen García, fungía como directora del Museo Cabañas, por lo que apelaron a su conocimiento sobre las posibilidades de aprovechar el espacio abierto del Patio de los Naranjos para garantizar que los protocolos sanitarios se adapten y ejecuten correctamente ante la llegada de los 180 asistentes que se permitirán en cada función.

“La relación -con Susana Chávez- ya era buena porque éramos compañeros de trabajo cuando ella estaba en el Museo, ella ha sido muy atenta y ha estado al pendiente. Este proyecto se trabajó en conjunto con el conocimiento que ella tenía del espacio del Cabañas, estuvimos haciendo varias visitas para decidir cuál era el mejor espacio, las limitantes”.

Sin pendientes ni controversias

Isidoro Ramos detalló que los 50 millones 389 mil 835 pesos asignados para el ejercicio 2021 de la orquesta ya les fueron entregados para que el ensamble y demás áreas de coordinación y administración realicen progresivamente su programa visualizado para este año, por lo que ya se trabaja en lo que sería la segunda temporada de conciertos tomando en cuenta las condiciones que la pandemia y los aspectos climáticos permitan en su momento ante la recomendación de dar prioridad a escenarios abiertos.

“Ya recibimos el presupuesto de 2021, se harán los anuncios correspondientes porque habrá algunas modificaciones en la parte administrativa, pero de momento ya estamos trabajando con la planeación del 2021. Esta será la primera vez para saber cómo reaccionará la gente, a mí me encanta la idea-del Museo Cabañas- porque el entorno es maravilloso, es una muy bonita forma de decirle a la gente que volvemos, ya iremos planteando cómo vamos a trabajar con la segunda temporada, ya lo estamos planeando”.

Ante los rumores de supuestos retrasos en el pago de salarios a músicos y demás trabajadores de la OFJ, de hasta 14 quincenas, Isidoro Ramos aclaró que no existen adeudos por parte de la institución a ningún miembro y que los retrasos que se presentan no suelen pasar de un par de días dependiendo si se cruzan fines de semana o días inhábiles para efectuar el pago correspondiente a cada quincena.

“No es que haya un retraso, podría interpretarse que a los músicos se les debe 14 quincenas. Lo que ha habido es un ajuste a la hora de los cambios administrativos donde hay que registrar firmas, los nuevos tiempos, falta personal que hay que cubrirlo, ha habido retraso de un día en el pago o el día de nómina, no es que haya un retraso de 14 nóminas. Si no se pagó el día 30, se paga el día 1, estamos entrando ya en normalidad, pero tratando de solventar los cambios administrativos que hemos tenido, la nómina siempre se ha cubierto, no se deben nóminas”, explicó.

Trabajo en equipo y sin polémicas

Ramos explica que la relación con Susana Chávez, como encargada de despacho de la Secretaría de Cultura Jalisco, es buena; recuerda que con ella ya se tenía una conexión institucional previa por su pasada dirección con el Museo Cabañas, y enfatizó que pese a la salida de Giovana Jaspersen García, no quedaron pendientes en específico con la administración que comandó hasta el pasado mes de enero.

“Las personas pasamos, las instituciones prevalecen, nosotros a nivel institucional debemos trabajar con la institución propiamente. Nuestra cabeza de sector sigue siendo la Secretaría de Cultura y siguiendo las políticas que se planteen, como fue con Giovana Jaspersen, antes había otra secretaria, ahora está una encargada de despacho, no sabemos cuánto tiempo estará, pero nosotros nos dedicamos a trabajar como institución con las instituciones”.

Respecto a la relación que la Orquesta Filarmónica de Jalisco tiene con su patronato encabezado por Rodrigo Ibarra Michel, la relación también ha sido buena ante el contexto de la pandemia y la reincorporación de actividades que la OFJ tendrá con sus actividades presenciales.

“La relación con Rodrigo Ibarra, que es el presidente, es continua. Desde luego tenemos la situación de que no está la actividad normal de la orquesta y muchos de los miembros del patronato son de la escuela antigua mediática, no son de redes, en ese sentido estamos en comunicación constante y esperando que en algún momento hayan las condiciones para que el propio patronato diga cómo pueden aportar y apoyar”.

Al margen

Isidoro Ramos recalcó que la OFJ cuenta con recursos en su estructura interna para evitar temas de cualquier tipo de acoso, violencias o situaciones relacionadas, y ante la queja que se suscitó por supuesta violencia de género, Isidoro Ramos explicó no estar inmiscuido, y el caso ya se atiende en las instancias correspondientes.

“La verdad es que no tengo mucho conocimiento del asunto, porque sigue su curso legal que se tendrá que dirimir en las instancias correspondientes. Por parte de la orquesta lo que estamos haciendo es instalar la comisión de equidad de género y cosas de esta naturaleza, que ya veníamos trabajando porque estaban a petición. No sé si esté vinculado a eso -sobre un despido injustificado- pero desde mi punto de vista no tengo nada que referir, los ciudadanos son libre de expresar y cuando llegue una situación, de probarlo”, explicó.

Agéndalo

Conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, bajo la dirección de Jesús Medina: Hoy, con programa de Haendel, Pachelbel, Sarrier y Mozart; 13 de mayo con programa de: A. Márquez, Beethoven, Scheidt, Wagner y E. Crespo; y 20 de mayo con programa de: Saint Saens y Dvorak.

Los boletos para las funciones se agotaron, pero la OFJ transmitirá en vivo por la señal de Jalisco TV a las 20:30 horas, cada día correspondiente, y con retrasmisión a través de las redes sociales de la OFJ los domingos a las 12:00 horas.

JL