El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Insituto Nacional Electoral (INE) de no prestarle la debida importancia al tema del ejercicio del voto en el extranjero , tras señalar que no ha podido garantizar dicho derecho a los mexicanos que residen fuera del país, y afirmó que "no les va bien con ese voto a los "machuchones".

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario hizo un llamado al órgano electoral a informar cuántas personas llevan ejercido ese derecho y cuántas personas tendrán el acceso al voto el próximo 2 de junio.

“Ojalá y se avance, pero no han podido garantizar el derecho del voto de los mexicanos y cada vez que hay elecciones se destina bastante dinero, hasta deberían de informar cuánto llevan ejercido, con ese propósito y cuantos van a poder votar. No les importa mucho a los que se hacen cargo de esta tarea”.

La verdad es que no les va bien con ese voto a los "machuchones".

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se encuentra trabajando en conjunto con el INE para que se pueda ejercer este derecho, para los millones de mexicanos que viven en el extranjero.

MC